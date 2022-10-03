«Это сугубо канцелярщина». Гендиректор СТВ рассказал, как лучше подавать военные сообщения
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Если касательно сообщения Министерства обороны, что можно было бы поступить абсолютно по-другому. Я понимаю, есть язык наших военных. Плановое внезапное мероприятие. Это сугубо канцелярщина, прошу прощения, военных. Но для сетей можно выдать: плановая проверка. Вопрос в том, как подать информацию в широкую публику.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
БелТА должна была выдать вот так, а дальше уже комментировать.
Александр Осенко:
Нам нужно было выдать в широкую массу, чтобы убрать слово «мобилизация», потому что она у нас сейчас очень актуальна.
Алена Сырова, СТВ:
Но не исказился бы тогда с военной точки зрения смысл?
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
С любой точки зрения проблем нет. Кто занимается этим делом: ага, по факту это мобилизация, как мы и говорили. А вот пытаются скрыть – значит точно мобилизация.
Александр Осенко:
Ключевое: кто эти занимается? А нагнетание ситуации кается всего нашего населения, широких масс. Поэтому я полагаю, что можно было выдавать «плановая проверка». А у вас в приказах идет «плановое, внезапное и прочее, прочее. И тут наши коллеги с «Воен ТВ» отрабатывают все четко, быстро, показывают. Мы это распространяем по всем каналам связи.
Алена Сырова:
«Воен ТВ», парируйте.
Константин Гагарин, первый заместитель генерального директора телекомпании «Воен ТВ»:
Хотелось бы поддержать и Анатолия Анатольевича, и Александра Александровича. Анатолия Анатольевича в том, что если это первоисточник, то мы должны говорить сухо и правильно, как это звучит по терминологии. Но дальше Александр Александрович абсолютно прав. То, как мы должны строить мостики к нашему обществу, как им доводить, объяснять. Понятно, что сейчас такой контекст в нашей повестке дня, что слово «внезапно»…
Кирилл Казаков, СТВ:
Костя, ну для этого у тебя есть рубрика на «Беларусь 1». Александр Александрович, и на СТВ есть рубрики, где, в принципе, можно чуть ли не рассказать тем языком.
Константин Гагарин:
Абсолютно верно, раз мы здесь собрались, значит мы где-то не дорабатываем. У нас угроза комплексная, значит и реагировать мы должны комплексно. Иначе проиграем. Поэтому всем нашим комплексом мы должны объяснить.
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