«Это сугубо канцелярщина». Гендиректор СТВ рассказал, как лучше подавать военные сообщения

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Если касательно сообщения Министерства обороны, что можно было бы поступить абсолютно по-другому. Я понимаю, есть язык наших военных. Плановое внезапное мероприятие. Это сугубо канцелярщина, прошу прощения, военных. Но для сетей можно выдать: плановая проверка. Вопрос в том, как подать информацию в широкую публику. Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

БелТА должна была выдать вот так, а дальше уже комментировать. Александр Осенко:

Нам нужно было выдать в широкую массу, чтобы убрать слово «мобилизация», потому что она у нас сейчас очень актуальна.

Алена Сырова, СТВ:

Но не исказился бы тогда с военной точки зрения смысл? Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

С любой точки зрения проблем нет. Кто занимается этим делом: ага, по факту это мобилизация, как мы и говорили. А вот пытаются скрыть – значит точно мобилизация. Александр Осенко:

Ключевое: кто эти занимается? А нагнетание ситуации кается всего нашего населения, широких масс. Поэтому я полагаю, что можно было выдавать «плановая проверка». А у вас в приказах идет «плановое, внезапное и прочее, прочее. И тут наши коллеги с «Воен ТВ» отрабатывают все четко, быстро, показывают. Мы это распространяем по всем каналам связи. Алена Сырова:

«Воен ТВ», парируйте.