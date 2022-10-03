«Собчак взяла интервью у маньяка». Могут ли журналисты нести ответственность или для этого им нужны погоны?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Костя, ты военный журналист с точки зрения белорусского государства. Ты человек, который носит погоны, и у тебя есть командиры, которые, в принципе, котнтролируют, чтобы ты не выдал ничего мегасенсационного, если они не захотят. Правильно?

Константин Гагарин, первый заместитель генерального директора телекомпании «Воен ТВ»:

Естественно. Кирилл Казаков:

С точки зрения нормального журналиста, меня, который может задавать острые вопросы, ты не всегда можешь это делать. Константин Гагарин:

Задавать вопросы я могу. Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

А военную тайну выдавать – нет. Константин Гагарин:

Да, военную тайну выдавать нельзя. Кирилл Казаков:

Мы начали вопрос про цензуру. Может, нам и журналистику одеть в погоны, чтобы они тоже были служивыми и понимали, к чему приводит их слово.

Ирина Акулович:

Мне кажется, мы уже мобилизованы. Константин Гагарин:

Журналистику одевать в погоны, наверное, не стоит. Если подобным образом ставить вопрос, это говорит о нашей больной журналистике. Мы должны чувствовать среду, в которой живем, чувствовать военно-политическую обстановку, сами нести ответственность. Кирилл Казаков:

Две недели назад было столпотворение в Dana Mall. Каким образом эту сенсацию отражать? Ирина Акулович:

Как? Очень просто. Как только я об этом узнала от своих друзей, первое, что я сделала, – это позвонила главному редактору и сказала: два звонка. МЧС – раз, Министерство здравоохранения – два, и группу в Dana Mall. Все. Вот так реагировать. Константин Гагарин:

Мне кажется, мы здесь больше говорим о чувстве ответственности журналиста. Кирилл Казаков:

Есть ли чувство ответственности у Лексуса? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Лексус провоцирует. Он не журналист.