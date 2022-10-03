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«Собчак взяла интервью у маньяка». Могут ли журналисты нести ответственность или для этого им нужны погоны?

03 октября 2022 18:37
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Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Костя, ты военный журналист с точки зрения белорусского государства. Ты человек, который носит погоны, и у тебя есть командиры, которые, в принципе, котнтролируют, чтобы ты не выдал ничего мегасенсационного, если они не захотят. Правильно?

«Собчак взяла интервью у маньяка». Могут ли журналисты нести ответственность или для этого им нужны погоны?-1

Константин Гагарин, первый заместитель генерального директора телекомпании «Воен ТВ»:
Естественно.

Кирилл Казаков:
С точки зрения нормального журналиста, меня, который может задавать острые вопросы, ты не всегда можешь это делать.

Константин Гагарин:
Задавать вопросы я могу.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
А военную тайну выдавать – нет.

Константин Гагарин:
Да, военную тайну выдавать нельзя.

Кирилл Казаков:
Мы начали вопрос про цензуру. Может, нам и журналистику одеть в погоны, чтобы они тоже были служивыми и понимали, к чему приводит их слово.

«Собчак взяла интервью у маньяка». Могут ли журналисты нести ответственность или для этого им нужны погоны?-4

Ирина Акулович:
Мне кажется, мы уже мобилизованы.

Константин Гагарин:
Журналистику одевать в погоны, наверное, не стоит. Если подобным образом ставить вопрос, это говорит о нашей больной журналистике. Мы должны чувствовать среду, в которой живем, чувствовать военно-политическую обстановку, сами нести ответственность.

Кирилл Казаков:
Две недели назад было столпотворение в Dana Mall. Каким образом эту сенсацию отражать?

Ирина Акулович:
Как? Очень просто. Как только я об этом узнала от своих друзей, первое, что я сделала, – это позвонила главному редактору и сказала: два звонка. МЧС – раз, Министерство здравоохранения – два, и группу в Dana Mall. Все. Вот так реагировать.

Константин Гагарин:
Мне кажется, мы здесь больше говорим о чувстве ответственности журналиста.

Кирилл Казаков:
Есть ли чувство ответственности у Лексуса?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Лексус провоцирует. Он не журналист.

«Собчак взяла интервью у маньяка». Могут ли журналисты нести ответственность или для этого им нужны погоны?-7

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Он провоцирует через юмор и розыгрыш, а людям сейчас не хватает положительных эмоций. Где их взять в этой ситуации? Страх актуализирован, это же такая мощная эмоция. Что можно противопоставить страху? Смех. Поэтому заходит хорошо то, что они делают.

Кирилл Казаков:
Собчак взяла интервью у маньяка. Это шоу или что? Людям не хватает хиханек, хаханек. Вот вышел маньяк. Собчак знает свою аудиторию, взяла интервью – и все.

Валентина Ражанец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь уже о морали надо говорить в том числе.

Инга Сечко:
По-моему, на Собчак уже никто серьезно не регаирует, понимая, что она клоун.

«Собчак взяла интервью у маньяка». Могут ли журналисты нести ответственность или для этого им нужны погоны?-10

Кирилл Казаков:
Ее аудитория миллионная.

Алена Сырова, СТВ:
Я понимаю, о чем речь. Мне кажется, что мы смазываем границу между официальной журналистикой, ответственными журналистами и теми, кто клепает «желтый контент», но он потребляется намного охотнее.

Александр Осенко:
Потому что в сказки верят всегда лучше.

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# Журналистика # общество # Кирилл Казаков # Константин Гагарин # Ирина Акулович # Александр Осенко # Инга Сечко # Валентина Ражанец # Алена Сырова # Ксения Собчак # Фотофакт

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