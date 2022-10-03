«Противник эту технологию обкатал и использует». Почему блогеры и телевидение – вещи трудносовместимые?

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Есть разрозненные блогеры. И как бы их собрать что ли? Может, действительно их собрать?

Станислав Яскевич, общественный деятель:

Мы пробовали организовывать сообщество. На самом деле все не так просто. Если мы говорим о блогере и журналисте, телеведущем – это немного разные вещи. Кирилл Казаков:

У блогера ответственности ноль, но индивидуальности яркие!

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»::

Вопрос о индивидуальном сотрудничестве с каждым блогером – это одно. Например, я должен понимать, с кем я сотрудничаю, и через него доносить свою повестку. Алена Сырова, СТВ:

Если все блогеры будут появляться на телеэкранах? Очевидно, у аудитории появился новый человек, вроде как блогер, свое мнение высказывает. Кирилл Казаков:

В 2020 году так и было: многие ушли, многие остались.