«Противник эту технологию обкатал и использует». Почему блогеры и телевидение – вещи трудносовместимые?
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Есть разрозненные блогеры. И как бы их собрать что ли? Может, действительно их собрать?
Станислав Яскевич, общественный деятель:
Мы пробовали организовывать сообщество. На самом деле все не так просто. Если мы говорим о блогере и журналисте, телеведущем – это немного разные вещи.
Кирилл Казаков:
У блогера ответственности ноль, но индивидуальности яркие!
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»::
Вопрос о индивидуальном сотрудничестве с каждым блогером – это одно. Например, я должен понимать, с кем я сотрудничаю, и через него доносить свою повестку.
Алена Сырова, СТВ:
Если все блогеры будут появляться на телеэкранах? Очевидно, у аудитории появился новый человек, вроде как блогер, свое мнение высказывает.
Кирилл Казаков:
В 2020 году так и было: многие ушли, многие остались.
Станислав Яскевич:
Противник эту технологию обкатал и использует. Все те, кто появляется в экране на той стороне планеты, это все люди, которые определенным образом соединены, они финансируются, они задействуются в различных проектах, они прокачиваются определенной информацией.
Алена Сырова:
Не всегда зритель может эту связь уловить, ему может казаться, что это независимый человек с независимым мнением.
Кирилл Казаков:
Никто не знает, как звучит должность Арестовича на самом деле, однако все знают его. Это та же самая история.