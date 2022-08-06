«Основные битвы ещё впереди». Шпаковский и Азарёнок о событиях 2020-го и что ждёт тех, кто против Беларуси

Как будет дальше складываться ситуация с санкциями, направленными против нашей страны, и есть ли у Беларуси достойный контрответ на европейский беспредел? И удастся ли отстоять правду? Своими размышлениями на злободневную тему поделился политический обозреватель Григорий Азаренок в своей авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

У нас в гостях народный политолог Александр Шпаковский. Александр Палыч, вас так называют змагары, но все, что нам нравится, мы заберем себе. Правильно? Александр Шпаковский, политолог:

Безусловно. Змагары на самом деле по-разному называют, но в данном случае это такое приятное звание. Я буду стараться соответствовать. Григорий Азаренок:

Александр Палыч, не просто так у нас здесь, на плазме, герой фильма «Брат» и «Брат 2» Бодров. Дело в том, что ему принадлежат знаменитые слова «Сила в правде» – то, что провозглашает сейчас наш Президент. И тут можно вернуться в 2020-й и вспомнить вот какой момент. Что мне интересно, они же рассчитывали на то, что бабло, западные технологии, пиар все это порешают. А тут получилось, что нет. Александр Лукашенко – архетип вождя. Сильный руководитель, хозяйственный гаспадар

Александр Шпаковский:

Сергей Бодров, наверное, для своего киноперсонажа все же эти слова взял из глубинных, исконных наших русских традиций, потому что приписывают эту фразу Александру Невскому: «Не в силе Бог, а в правде». Александр Лукашенко здесь в данном случае архетип вождя, привычного для нашего человека. Сильный руководитель, хозяйственный, гаспадар, как говорят в Беларуси. Поэтому вот эти люди, которые, по сути своей, представляют скорее накипь белорусского общества, нежели его суть, могут говорить все что угодно. Люди просто-напросто многие оказались дезориентированы – где же найти какое-то спасение, где найти выход из этой ситуации? И здесь появился Лукашенко. Вы же вспомните, его программа как называлась: «Отвести народ от пропасти». Он был гораздо выше всей этой политической трепотни – не с правыми, не с левыми, а с народом. Главное – накормить детей. Вот о чем он говорил. Это тоже подвергалось смеху. Ведь некоторые в это же время, знаете, ковыряя в носу, рассуждали о каких-то великих геополитических событиях. А Лукашенко рассуждал приземленно, но именно о том, о чем думали люди: давайте накормим детей, давайте обеспечим продовольственную безопасность. Сказал – и сделал. Григорий Азаренок:

Возвращаемся уже ближе к 2020 году. Я вспоминаю времена, когда эта вся публика, которая рыпнулась на государство, попыталась его уничтожить, у нее же какой был главный мотив существования, как они объясняли: мы, значыць, дапамагаем дзяржаве бараніць незалежнасць. И помните, Лукашук приносил какие-то книжки при гибридную агрессию Кремля и так далее. И вот люди, которые этим словом клялись чуть ли не каждую секунду и пять раз на ночь, они все показали, что они бы эту незалежнасць, то, что для нас свято на самом деле – суверенитет, независимость, свой путь развития, они бы в секунду это продали бы – литовцам, полякам, украинцам, Европе, Америке, всем остальным. Александр Шпаковский:

Кому угодно.

Григорий Азаренок:

Что это за феномен? Под криками «Жыве Беларусь!» скрывается продажная агентура иностранных разведок Александр Шпаковский:

Во-первых, не в секунду продали, а уже давно продали. Во-вторых, надо понимать, что подразумевается под словом «незалежнасць» в этих кругах. Незалежнасць может быть исключительно от Российской Федерации. На границе с Россией необходимо построить железный забор. Все русское, советское здесь снести и запретить. Желательно повоевать с Россией при поддержке Запада. В общем-то, эта модель воплощена в Украине, которая, по сути, в дискурсе наших оппонентов является примером для развития. Хотя очевидно, что это не пример, а антипример. Реальной любви к Беларуси, реальной ценности, независимости и суверенитета там нет. Вся их идеология – эрзац. То есть под криками «Жыве Беларусь!» скрывается, в общем-то, просто-напросто продажная мелкобуржуазная агентура иностранных разведок. Григорий Азаренок:

Давайте посмотрим видео (подробнее в видеоматериале).

Мы сейчас давайте скажем: в […] те, кто в Беларуси, и те, кто не в Беларуси, все наше движение. Как из нее выбраться? И куда после того, как мы выберемся, двигаться? Мы сидим в землянке на болоте, в сырой, в которой течет. Григорий Азаренок:

Александр Палыч, пан Щегельский весьма пессимистичен в своем анализе ситуации, всей этой публики. Александр Шпаковский:

Да (подробнее в видеоматериале). Оценку состояния оппозиционного движения он дал абсолютно верно. Нас, как людей, живущих здесь, в Беларуси, желающих добра нашей стране, народу, состояние тех, кто хотел поджечь мирное небо над нашей Родиной, не может не радовать. Вот они дальше должны деградировать. У них есть единственный выход, он главой государства обозначен: на коленях, ползком через границу сдаваться. «Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком». Что Лукашенко посоветовал беглым? Читайте здесь. Все, бандиты, организаторы заговора, мятежа, ждите. Дамоклов меч правосудия над вами всегда висит

Александр Шпаковский:

Те, кто не совершил тяжких уголовных преступлений, безусловно, впоследствии найдут место в нашем обществе. Ну а те, кто совершил, ответят. И у всех есть путь социализации. Пример того же Протасевича показывает, что не надо запугивать. Никого тут не бьют, не пытают. Я помню, посол одного из государств Евросоюза переписывалась со мной много по этому вопросу. Даже ранним утром ее интересовало, когда пресс-конференцию Протасевич давал, что не самостоятельно это говорит, под давлением, его бьют и прочее. Мне бы хотелось задать ей вопрос. Я просто не могу разгласить, кто это, но я знаю, что они внимательно все смотрят наши передачи, всю нашу, как они говорят, пропаганду с конспектом и отписываются в свои столицы. Хотелось бы задать вопрос. Вы действительно по-прежнему верите, что его кто-то бил? Вот это тоже очень тонкий момент. И это сигнал тем, кто находится за границей, действительно, кто ошибся, кто встал не на ту дорогу, кто понимает, что дальше путь в никуда, приезжайте домой, покайтесь и будете спокойно жить. А все остальные, бандиты, преступники, организаторы заговора, мятежа, смутьяны, ждите, Иван Станиславович Тертель в свое время на Всебелорусском народном собрании сказал, что – и правильно сказал, это правдиво – наши предки, те, на традиции кого мы опираемся сейчас, нацистов, преступников, карателей и через десятилетия находили, Дамоклов меч правосудия над вами всегда висит. Азаренок: «Запад стух и прогнил, он не может сформулировать ни одной концепции». Подробнее здесь. Григорий Азаренок:

Сейчас мы уже, грубо говоря, стебемся с этих персонажей. Но не надо забывать, что вот эти два года все-таки у нас есть погибший, у нас есть герой, погибший в деле борьбы с этой нечистью. Они подняли такую волну. И у нас есть мученик. Александр Шпаковский:

У нас есть десятки пострадавших в тех событиях сотрудников силовых структур, я некоторых знаю. Григорий Азаренок:

И забывать этого ничего не надо. Противник очень коварный, он съел не одну страну. Основные битвы еще впереди

Александр Шпаковский:

Нельзя. Кому дома жгли, кого машинами переезжали, кому угрожали, кто физически, кто морально пострадал. Девчонку знаю, чьи личные данные обнародовали, что она якобы там в Центре изоляции правонарушителей работает и избивает каких-то там задержанных. Она в это время в декретном отпуске вообще находилась. Вы представляете состояние. Но суть в чем. Я над ними и тогда стебался. Нас эта вот, как говорит Коротченко, российский эксперт, резиновая кукла литовских спецслужб интересует в меньшей степени. Надо понимать, что за ними стоят очень серьезные силы. И силы у нас с ними не равны. То есть у них весь коллективный Запад гораздо сильнее отдельно взятой Беларуси. Григорий Азаренок:

6 миллиардов долларов – называлась стоимость. Александр Шпаковский:

За нами стоит Россия, понятно, где-то нас крепит Китай. Недавно прошли консультации политические белорусско-индийские. То есть великая Индия тоже, в общем-то, не против нас как минимум. Тем не менее противник очень коварный, мощный, противник съел не одну страну. Поэтому тут не до смеха. И я бы призывал вообще не успокаиваться. В Беларуси еще ничего не закончилось, основные битвы еще впереди. Продолжите давление на Беларусь и Россию – мы поставим вопрос о существовании ваших государственных моделей Григорий Азаренок:

Какой бы, как они любят говорить, месседж вы бы сейчас им отправили, когда они ну уже очевидно погрязли в маразме откровенном?