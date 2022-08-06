Есть первый трёхтысячник. Хозяйства Брестской области завершают массовую уборку зерновых

Новости Беларуси. Хлебная нива рождает своих героев. Первого в Беларуси комбайнера-трехтысячника чествовали 6 августа в Каменецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобятко трудится в хозяйстве «Беловежский». Нынешняя страда уже девятая в его карьере. Но в этом сезоне механизатор решил работать один. Так что это личная победа агрария. Кстати, принимать награды для комбайнера уже скорее закономерность. В начале этой недели Андрея Кобятко поздравляли с первым двухтысячным намолотом зерна среди молодежных экипажей страны. В бодром ритме, признается, позволяет работать современная техника. За личный вклад в обеспечение продовольственной безопасности отмечен и водитель Игорь Романюк, также из хозяйства «Беловежский». За эту уборочную он перевез уже более 3 000 тонн урожая. И, несмотря на то, что в Каменецком районе жатва подходит к завершению, у аграриев еще есть время для новых рекордов.

Виталий Кулак, председатель Каменецкого райисполкома:

Это пример для всех наших людей, которые работают в сельском хозяйстве. Сегодня, если смотреть, то у нас 16 комбайнов, которые намолотили по тысяче тонн на комбайн, два экипажа, которые намолотили 2 тысячи. Будем идти к завершению уборочной кампании. Рапс на сегодня полностью убран. Что касаемо завершения уборки рапса, то он в текущем году показал довольно хороший результат – убрали с урожайностью практически 36 центнеров с гектара. Планируем буквально во вторник в районе намолотить 100 тысяч тонн зерна, погода позволяет работать. Сегодня все настроены, и, я думаю, мы проведем уборочную оперативно и слаженно.

В Брестской области порядка 10 хозяйств завершают массовую уборку зерновых. Самый тяжелый колос в Барановичском районе. А лидеры по темпам уборочной – столинские аграрии. Хозяйствам осталось сжать менее пятой части зернового клина.