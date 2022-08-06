Азарёнок: «Запад стух и прогнил, он не может сформулировать ни одной концепции»

Как будет дальше складываться ситуация с санкциями, направленными против нашей страны? Есть ли у Беларуси достойный контрответ на европейский беспредел и удастся ли отстоять правду? Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Ну что, змагары, время унылое настало для вас и для ваших западных покровителей. Болтоны и карпентеры сели в лужу, проиграли. Стали лузерами. А мы, если хотите, виннерами. И так будет всегда. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И в основе любой победы лежит идея. Смысл. Сущность. То, что мы называем идеологией. О, как вы всегда любили потешаться, мол, у вас-то, колхозников сиволапых, идеологии нет. Но что же мы слышим сейчас.

– Я не вижу идеологии, философии у сегодняшнего оппозиционного движения. Я его не вижу в упор и считаю, что это промах такого глобального размера. Успокойте меня.

– У Зенона, несмотря на то, что его все ругают и что он всех обозвал агентами, идеология есть.

– Я согласен с тем, что он единственный на этом поле.

– У «супраціва»... Мы постепенно движемся к формированию идеологии, по крайней мере, элементы идеологии у нас есть, а вот у штаба идеологии нет. И у движения, которое возникло в 2020 году, тоже идеологии нет. Григорий Азаренок:

Я вас расстрою: у вас нет идеологии. Ни у Зенона, выпестованного КГБ. Персонаж всех обзывает агентурой. Дед, расскажи лучше, как ты в Советском Союзе умудрился народный фронт создать. Или думаешь, это такой большой секрет? Все народные фронты создавались по распоряжению товарища Крючкова, по требованию начальника отдела идеологии ЦК КПСС Яковлева. И думаешь, нет видео, где ты под портретом Ленина рассказываешь про новый социализм с национальным лицом? И Куропаты тебе сами чекисты подбросили. Так что если хочешь найти агентуру, деда, то посмотрись в зеркало. И у вас, у новых, тоже нет никакой идеи, никакого смысла, ничто не оправдывает вашего существования. Вы просто рабы. Рабы Запада, рабы его представлений, его концепций, его страстей, его грехов. Лизать западные туфли – вот ваша сущность и ваша идеология. Но Запад стух, прогнил, он не может сформулировать ни одной концепции, ни одной свежей мысли, нет ни одного интересного писателя, философа, ни одного самородка. Все целлюлозное, латексное, примитивное. Либерализм – это попорченный, побитый молью костюм, который вы снимаете с трупа Европы и примериваете на себя. Но он затащит вас в ту же могилу. Змагары – это отрицание. Не тот базаровский нигилизм, который породил потом новую систему. Нет, змагары – это отрицание жизни как таковой. Это возвеличенные в культ слабость, леность, подлость, трусость. Это когда ты ничтожество и провозглашаешь это своим достоинством. Это расхваливание грехов друг друга. Смакование их. Это полнейшее отрицание человеческой природы. Посмотрите, какие разговоры они между собой ведут.

Собственно говоря, и не предполагала, что они возникнут, потому что мы это тоже с мужем обговорили. Ему тоже будет спокойней, что это будет один человек, а не я такая вся из себя по городу разъезжаю с разными мужиками или не мужиками.

Просто комбо, а не выпуск. У нас про все.

Наверное, стоит сказать, что договоренности у нас были зеркальные. То есть муж точно так же мог сходить на свидание, если ему интересно. Но с моей стороны мне было важно знать, для чего ему это. Потому что со мной было все понятно: я не добираю необходимое мне. А если ему меня достаточно, то почему тебе интересно с кем-то еще? Для меня был вполне окей ответ в духе: потому что она рыжая, потому что у нее другая фигура или другие увлечения. То есть чем обоснован такой интерес, чтобы это не воспринималось моим эго, что позарились на мое. Григорий Азаренок:

Да, скоро вы узнаете нашу идеологию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будет железного кулака, ты ничего не сделаешь. Григорий Азаренок:

Вот наша идея. Железный кулак. Это определяет все. Железный кулак против змагарской трусости. Железный кулак против распущенности. Железный кулак против подлости. Железный кулак против измены. Железный кулак против коррупции. Железный кулак против страха. Железный кулак против косности. Железный кулак против волокиты. Железный кулак против греха. Железный кулак Лукашенко. Бабарико и те, кто выдвигал его – это люди из другого мира. Они думали, они были уверены, убеждены, что бабки, политтехнологии все порешают. Что весь современный мир прогнил в потребительстве, что все расслаблено, что некому вожжи держать. Они все судили по себе – ведь он же решал схемками и взятками любой вопрос и думал, что так везде. Жирная сущность не знала, что есть железный кулак. Лукашенко: без бездельников страна запросто обойдется, в городе их никто не возьмет. Подробнее здесь.