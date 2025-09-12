В Мексике взорвался бензовоз – есть жертвы

По меньшей мере четыре человека погибли при мощном взрыве бензовоза в Мексике. Сообщается о 90 пострадавших, 13 из них в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла на оживленном шоссе недалеко от столицы. Машина, перевозившая почти 50 тысяч литров топлива, по неизвестным причинам опрокинулась на полной скорости. Горючее разлилось по дороге, после чего произошел взрыв. Уничтожено почти 30 автомобилей, которые проезжали рядом. На месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция.