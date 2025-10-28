Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности.
«Это утрата базовых европейских ценностей, включая и базовые ценности демократии, которым они все время нам учили», – отметил директор Каспийского института стратегических исследований.
Хотя соседнее государство больше пострадало не от дронов, а от информационной вакханалии. Людей продолжают пугать восточной агрессией, это привычно и постоянно, а польский бизнес считает убытки.
Наших ближайших соседей из числа власть имущих не покидает истерия касательно угрозы с Востока.
Высокую оценку получил его личный вклад в развитие единого информационного пространства и всестороннее освещение важнейших событий общественно-политической жизни Союзного государства.
«Нам жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий. В нашем современном мире это почти невероятная вещь».
В 2024 году будет принята новая Концепция безопасности Союзного государства. В ней закрепят положение о том, что Беларусь и Россия будут противодействовать политике недружественных государств и объединений для достижения целей союза двух стран.
«Что будет обозначать, если Storm Shadow или ATACMS ударит, например, по Подмосковью или по Мозырскому НПЗ? Это будет обозначать, что целеуказание и спутниковое наведение обеспечила американская орбитальная группировка, что выстрелил натовский расчёт. Вы сделаете этот шаг?»
«Нам не надо слать никакие сигналы, ни прочерчивать красные линии, ни задавать себе вопрос: задумаются они или нет? Это не наши проблемы. Наша проблема одна: подготовить соответствующее решение, планы, самое главное – их военно-техническое обеспечение», – добавил Игорь Коротченко.
«Наша задача – сделать так, чтобы мы были готовы к любым сценариям реагирования».
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