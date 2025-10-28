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Новости по тегу #Игорь Коротченко

Коротченко: Лукашенко есть что предложить Европе и миру, чтобы избежать Третьей мировой войны
28 октября 2025 17:46

Коротченко: Лукашенко есть что предложить Европе и миру, чтобы избежать Третьей мировой войны

Коротченко: в Брюсселе действует «европейское гестапо» – любых несогласных зачищают
28 октября 2025 17:01

Коротченко: в Брюсселе действует «европейское гестапо» – любых несогласных зачищают

Польшу «бомбануло» от атаки БПЛА! Разбираемся, чего на самом дело хочет добиться Варшава
14 сентября 2025 17:41

Польшу «бомбануло» от атаки БПЛА! Разбираемся, чего на самом дело хочет добиться Варшава

НАТО усиливает военную активность в Польше
13 сентября 2025 17:37

НАТО усиливает военную активность в Польше

Благодарность Президента Беларуси объявлена главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко
05 сентября 2025 16:59

Благодарность Президента Беларуси объявлена главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко

Лукашенко на конференции по евразийской безопасности: не объединимся – будет беда!
31 октября 2024 17:10

Лукашенко на конференции по евразийской безопасности: не объединимся – будет беда!

Представители профильных ведомств Беларуси и России обсудили Концепцию безопасности Союзного государства
30 октября 2024 16:57

Представители профильных ведомств Беларуси и России обсудили Концепцию безопасности Союзного государства

Россия ответит Западу ядерным ударом? Азарёнок объяснил заявления Лукашенко и Путина
29 сентября 2024 17:53

Россия ответит Западу ядерным ударом? Азарёнок объяснил заявления Лукашенко и Путина

«Это не наши проблемы». Военный эксперт о реакции Запада на заявление Путина о ядерном оружии
29 сентября 2024 16:54

«Это не наши проблемы». Военный эксперт о реакции Запада на заявление Путина о ядерном оружии

Военный эксперт: есть угроза нападения на Россию и Беларусь, угроза ядерной войны
26 сентября 2024 19:38

Военный эксперт: есть угроза нападения на Россию и Беларусь, угроза ядерной войны

«Это хороший месседж Вашингтону». Коротченко рассказал, зачем в РФ провели сценарий ядерной тренировки
29 октября 2023 20:32

«Это хороший месседж Вашингтону». Коротченко рассказал, зачем в РФ провели сценарий ядерной тренировки

Азарёнок: за нашим столом рады каждому, кто не хочет взгромоздиться на него грязной звёздно-волосатой задницей
28 октября 2023 17:21

Азарёнок: за нашим столом рады каждому, кто не хочет взгромоздиться на него грязной звёздно-волосатой задницей