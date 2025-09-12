В Минске 12 сентября пройдёт финал национального конкурса «Мисс Беларусь»

Имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь – 2025» станет известно уже сегодня, 12 сентября. Финальное шоу пройдет во Дворце спорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вплоть до самого вечера 24 участницы из разных регионов страны продолжат усиленную подготовку. Девушки ежедневно участвуют в многочасовых дефиле, примеряют наряды, проходят мастер-классы и фотосессии под строгим руководством преподавателей. На кастинг поступило более 600 заявок, и среди претенденток не только модели, но и врачи, экономисты, аграрии, технологи. В этом году конкурс посвящен космосу.