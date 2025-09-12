Польша закрыла границу с Беларусью – что происходило на КПП в последние минуты
Ровно в час ночи польские пограничные службы приостановили работу двух пунктов пропуска на белорусско-польской границе – пассажирского «Брест» и грузового «Козловичи», а также четырех железнодорожных. Перед шлагбаумом «Брест-Тересполь» остались 8 автобусов на европейских номерах регистрации, которые польские службы не приняли на свою сторону. На белорусско-польской границе появилась сперва колючая проволока, а следом железное заграждение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша съемочная группа работала в самом центре событий и уже готова поделиться подробностями.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Таким пустынным пункт пропуска «Брест» не припомнят даже старожилы. Да, были разные этапы в отношениях еще Советского Союза и Запада, уже суверенной Беларуси и Польши. Но никогда не доходили до крайней точки – закрытие пунктов пропуска. И эту крайнюю меру избрала в эту ночь Польша.
Накануне с 18 вечера белорусские пограничники оформили для выезда из Беларуси 116 легковых автомобилей, а также 16 автобусов, а приняли на въезд в нашу страну более 270 транспортных средств.
Новость я узнала когда мы ехали по автобану после Варшавы постоянно бегущая строка, что граница, на польском языке, с Беларусью будет закрыта. Я подумала, что может шутка. Потом когда это повторилось, я поняла что не шутка. Границу закрывать нельзя – это абсолютно точно. Ничего кроме проблем людей это не принесет.
Последнее транспортное средство проследовало в Польшу еще до часа ночи, а в Беларусь пропустили две легковушки за несколько минут до закрытия. В полночь по польскому времени движение полностью остановилось. Вооруженные военнослужащие сперва натянули колючую проволоку, а еще через несколько минут выставили металлическое заграждение. 8 автобусов на европейских номерах регистрации, уже оформленные, вынуждены были вернуться обратно в Беларусь.
Чего не развернутся? Назад поедем, спустимся. Белорусы нас примут.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
С часа ночи по белорусскому времени в пункте пропуска «Тересполь-Брест» ни одно транспортное средство не пересекло государственную границу Республики Беларусь ни на въезд, ни на выезд. Пункты пропуска со стороны Республики Беларусь продолжат свою работу и смогут возобновить оформление лиц и транспортных средств как только это представиться возможным.
Польский экс-судья Томаш Шмидт пообщался с белорусскими и российскими журналистами на фоне перекрытого пункта пропуска.
Томаш Шмидт, польский экс-судья:
Небо льет слезы на глупость польских властей. Какая причина? Посмотрите, причина – это Запад. Там обычные люди, которые приезжают туристы с семьями с детьми. Как это связано с учениями «Запад»? Логики в этом нет. Польша потеряет деньги. Вещи из Китая, просто путь Китай, Россия, Польша и дальше Евросоюз. Это будет 20-25 % всего китайского направления. Это будут потери финансовые для Польши. Польша в долгах. Люди раздражены. Тяжело жить теперь.
Судьба тех, кто так и не дождался своей очереди, незавидна. Ведь напряжение будет только возрастать на оставшихся пункта пропуска в Литве и Латвии. Белорусские пограничник уже заявили о готовности усилить смены при необходимости. А вот готовы ли их западные коллеги? Вопрос оставим без ответа.
Подробности в видео.