Польша закрыла границу с Беларусью – что происходило на КПП в последние минуты

Ровно в час ночи польские пограничные службы приостановили работу двух пунктов пропуска на белорусско-польской границе – пассажирского «Брест» и грузового «Козловичи», а также четырех железнодорожных. Перед шлагбаумом «Брест-Тересполь» остались 8 автобусов на европейских номерах регистрации, которые польские службы не приняли на свою сторону. На белорусско-польской границе появилась сперва колючая проволока, а следом железное заграждение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа работала в самом центре событий и уже готова поделиться подробностями.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Таким пустынным пункт пропуска «Брест» не припомнят даже старожилы. Да, были разные этапы в отношениях еще Советского Союза и Запада, уже суверенной Беларуси и Польши. Но никогда не доходили до крайней точки – закрытие пунктов пропуска. И эту крайнюю меру избрала в эту ночь Польша.

Накануне с 18 вечера белорусские пограничники оформили для выезда из Беларуси 116 легковых автомобилей, а также 16 автобусов, а приняли на въезд в нашу страну более 270 транспортных средств.

Новость я узнала когда мы ехали по автобану после Варшавы постоянно бегущая строка, что граница, на польском языке, с Беларусью будет закрыта. Я подумала, что может шутка. Потом когда это повторилось, я поняла что не шутка. Границу закрывать нельзя – это абсолютно точно. Ничего кроме проблем людей это не принесет.

Последнее транспортное средство проследовало в Польшу еще до часа ночи, а в Беларусь пропустили две легковушки за несколько минут до закрытия. В полночь по польскому времени движение полностью остановилось. Вооруженные военнослужащие сперва натянули колючую проволоку, а еще через несколько минут выставили металлическое заграждение. 8 автобусов на европейских номерах регистрации, уже оформленные, вынуждены были вернуться обратно в Беларусь.

Чего не развернутся? Назад поедем, спустимся. Белорусы нас примут.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

С часа ночи по белорусскому времени в пункте пропуска «Тересполь-Брест» ни одно транспортное средство не пересекло государственную границу Республики Беларусь ни на въезд, ни на выезд. Пункты пропуска со стороны Республики Беларусь продолжат свою работу и смогут возобновить оформление лиц и транспортных средств как только это представиться возможным. Польский экс-судья Томаш Шмидт пообщался с белорусскими и российскими журналистами на фоне перекрытого пункта пропуска.