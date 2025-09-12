В Беларуси более 50 тыс. человек были заняты в студенческих отрядах

Более 50 тысяч человек были заняты в студенческих отрядах минувшим летом. Трудились по нескольким профилям. Самыми массовыми стали сервисные отряды в сфере услуг. Продолжает набирать популярность сельскохозяйственный профиль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ребята работают на строительстве Национального исторического музея, трудятся в производственных отрядах на базе флагманских предприятий страны. В конце года студентам предложат обучение по рабочим специальностям.

Анастасия Еленская, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов ОО «БРСМ»:

Сейчас самое, наверное, массовое обучение проходит с Белорусской железной дорогой. Ребята записываются, проходят медицинскую комиссию, получая допуск уже непосредственно к виду работ, чтобы учиться не зря. И далее уже на базе Белорусской железной дороги проходит два этапа обучения. Это теоретическая часть и практическая часть. Ну а потом издают экзамены и к лету они уже на финише выходят с корочками.

Кроме работы по месту учебы или проживания студотрядовцы были задействованы в республиканских трудовых проектах, участвовали во Всебелорусских молодежных стройках. Около 300 человек работали в России. Выезжали на строительство железных дорог, в оздоровительные лагеря. Сервисный отряд трудился в аэропорту Пулково, медицинский – в Иркутске и Перми.