Власти Португалии вводят трудовую реформу

Всего планируется изменить 100 статей трудового кодекса. Среди прочего упрощается процесс увольнения. И даже в случае, если человека лишили работы незаконно, руководству компании будет разрешено через суд отказать в восстановлении в должности. Профсоюзы потребовали отменить или изменить эти статьи, поскольку они грубо нарушают права трудящихся. В случае отказа они пригрозили массовыми забастовками.