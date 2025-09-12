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Власти Португалии вводят трудовую реформу

12 сентября 2025 05:52
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Правительство Португалии инициирует трудовую реформу, которая уже вызвала резкую критику профсоюзов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Португалии вводят трудовую реформу-2

Всего планируется изменить 100 статей трудового кодекса. Среди прочего упрощается процесс увольнения. И даже в случае, если человека лишили работы незаконно, руководству компании будет разрешено через суд отказать в восстановлении в должности. Профсоюзы потребовали отменить или изменить эти статьи, поскольку они грубо нарушают права трудящихся. В случае отказа они пригрозили массовыми забастовками. 

# Португалия

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