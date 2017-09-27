Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда

Новости Беларуси. Осенние ярмарки – где можно запастись овощами на зиму? Сколько торговых площадок будет работать в городе? Где найти график их работы? Что почём и кто проверяет качество продукции? Об этом в программе «Большой город» рассказал начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий.
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