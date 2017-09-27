Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки

Новости Беларуси. Один из самых успешных фермеров Беларуси поделился опытом в программе «Большой город». Он родился в Ростове, но Родиной зовет Беларусь.

Владимир Крапивка, фермер:

Родная. Уже родная. С 18 лет я здесь.

Интерес к земле у Владимира Александровича с детства.

Уже в первом классе проводил опыты с картошкой.

Однако, никогда не думал, что вокруг фермы сплотится вся его семья. Сегодня и жена, и дети вносят свой вклад в общее

дело.



Владимир Крапивка, фермер:

Жена была главой фермерского хозяйства, сейчас она контролирует оптовый рынок, какие цены, где, что, как на опте продать. Дочь учится в магистратуре, заканчивает, она агроном по защите растений, смотрит, борется здесь с вредителями, с болезнями.

После долгих лет работы председателем колхоза, решил продолжить в новом амплуа – фермером. Старая истина: земля любит хозяина.

Начинал с 80 гектаров. За 14 лет они разрослись до 215.

Так называемый «борщевой набор» занимает основные площади. Это капуста, морковь, лук, чеснок и, конечно, картофель. Только им «оккупированы» 10 тысяч соток.

Владимир Крапивка, фермер:

Это самый лучший сорт – белорусский «скарб». «Скарб» – это значит «багацце».



Сегодня фермер выращивает около 30 сортов картофеля. Показатели урожайности – выше среднего. А потому обращаемся к нему с главным вопросом, который волнует едва ли не каждого дачника: как же правильно выращивать картошку?

Владимир Крапивка, фермер:

Надо купить хорошие семена. Это, в первую очередь. Хорошо подготовить землю. Это значит, там не должно быть болезней. А первое, что убивает болезни – это крестоцветные: редька, рапс, горчица, сурепица.

Если они четыре раза посадят-запашут, опять посадят-запашут – будет идеальный картофель, которого они даже и на книжке не видели.



Поиском новых сортов Владимир Александрович занят постоянно. В прошлом году из Голландии привез «Полярную звезду». По цене в 25 евро за клон.

Ученые доказали, что фиолетовый картофель эффективно борется с раковыми клетками.



И пока экзотика привыкает к белорусской земле, фермер делится народными рецептами.

Владимир Крапивка, фермер:

Вот они берут, на тёрке его трут, вместе с морковным соком или с яблочным. И принимается в пищу. И, хотя бы, в году 2-3 раза по 10 дней. Выпивать по 3 стакана.

Нет такой культуры, которая не поддалась бы настойчивому земледельцу. Помидоры, баклажаны, болгарский перец и даже арбузы растут на этой ферме.



Но только её работникам известно, сколько труда приходится вкладывать, чтобы не остаться без урожая. А тут ещё и лето с сюрпризами выдалось.

Владимир Крапивка, фермер:

Климат стал неуправляемый. Вроде бы и теплее, но климат стал хуже. Климат в последние 10 лет стал хуже. Нет такой стабильности. Раньше в бухты ложил картофель – лежал прекрасно.

А сейчас – тепло, влаги море, то засуха длительная, то длительное время идут дожди. Как-то нестабилен.

Зимой на ферме трудятся 46 человек. Летом – в два раза больше. И часто в поле среди них можно заметить Владимира Александровича. Будучи владельцем столь крупного хозяйства, он не считает зазорным взяться за любую работу на земле.

Владимир Крапивка, фермер:

Земля – это центр Вселенной. Это – вторая мать. Земля – это Родина. Даже если посмотреть на руки – они напоминают Вселенную.