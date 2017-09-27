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Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки

27 сентября 2017 18:08
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Новости Беларуси. Один из самых успешных фермеров Беларуси поделился опытом в программе «Большой город»

Он родился в Ростове, но Родиной зовет Беларусь.

Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки-1

Владимир Крапивка, фермер:
Родная. Уже родная. С 18 лет я здесь.
Интерес к земле у Владимира Александровича с детства.

Уже в первом классе проводил опыты с картошкой.

Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки-4

Однако, никогда не думал, что вокруг фермы сплотится вся его семья. Сегодня и жена, и дети вносят свой вклад в общее
дело.

Владимир Крапивка, фермер:
Жена была главой фермерского хозяйства, сейчас она контролирует оптовый рынок, какие цены, где, что, как на опте продать. Дочь учится в магистратуре, заканчивает, она агроном по защите растений, смотрит, борется здесь с вредителями, с болезнями.

После долгих лет работы председателем колхоза, решил продолжить в новом амплуа – фермером.

Старая истина: земля любит хозяина.

Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки-7

Начинал с 80 гектаров. За 14 лет они разрослись до 215.
Так называемый «борщевой набор» занимает основные площади. Это капуста, морковь, лук, чеснок и, конечно, картофель. Только им «оккупированы» 10 тысяч соток.

Владимир Крапивка, фермер:
Это самый лучший сорт – белорусский «скарб».

«Скарб» – это значит «багацце». 

Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки-10


Сегодня фермер выращивает около 30 сортов картофеля. Показатели урожайности – выше среднего. А потому обращаемся к нему с главным вопросом, который волнует едва ли не каждого дачника: как же правильно выращивать картошку?

Владимир Крапивка, фермер:
Надо купить хорошие семена. Это, в первую очередь. Хорошо подготовить землю. Это значит, там не должно быть болезней.

А первое, что убивает болезни – это крестоцветные: редька, рапс, горчица, сурепица.

Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки-13

Если они четыре раза посадят-запашут, опять посадят-запашут – будет идеальный картофель, которого они даже и на книжке не видели.

Поиском новых сортов Владимир Александрович занят постоянно. В прошлом году из Голландии привез «Полярную звезду». По цене в 25 евро за клон.

Ученые доказали, что фиолетовый картофель эффективно борется с раковыми клетками.

Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки-16


И пока экзотика привыкает к белорусской земле, фермер делится народными рецептами.

Владимир Крапивка, фермер:
Вот они берут, на тёрке его трут, вместе с морковным соком или с яблочным. И принимается в пищу. И, хотя бы, в году 2-3 раза по 10 дней.

Выпивать по 3 стакана.

Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки-19

Нет такой культуры, которая не поддалась бы настойчивому земледельцу. Помидоры, баклажаны, болгарский перец и даже арбузы растут на этой ферме.

Но только её работникам известно, сколько труда приходится вкладывать, чтобы не остаться без урожая. А тут ещё и лето с сюрпризами выдалось.

Владимир Крапивка, фермер:
Климат стал неуправляемый. Вроде бы и теплее, но климат стал хуже. Климат в последние 10 лет стал хуже. Нет такой стабильности.

Раньше в бухты ложил картофель – лежал прекрасно.

Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки-22

А сейчас – тепло, влаги море, то засуха длительная, то длительное время идут дожди. Как-то нестабилен.
Зимой на ферме трудятся 46 человек. Летом – в два раза больше. И часто в поле среди них можно заметить Владимира Александровича. Будучи владельцем столь крупного хозяйства, он не считает зазорным взяться за любую работу на земле.

Владимир Крапивка, фермер:
Земля – это центр Вселенной. Это – вторая мать. Земля – это Родина. 

Даже если посмотреть на руки – они напоминают Вселенную.

Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки-25

Если эти руки – рабочие.

И пока на белорусской земле есть такие фермеры – у большого города есть надежда на богатый и здоровый урожай. 

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# общество # Фермеры в Беларуси # Владимир Крапивка

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