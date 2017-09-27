Как правильно вырастить картошку: советы фермера Владимира Крапивки

Новости Беларуси. Один из самых успешных фермеров Беларуси поделился опытом в программе «Большой город».
Он родился в Ростове, но Родиной зовет Беларусь.
Новости Беларуси. Один из самых успешных фермеров Беларуси поделился опытом в программе «Большой город».
Он родился в Ростове, но Родиной зовет Беларусь.
Владимир Крапивка, фермер:
Родная. Уже родная. С 18 лет я здесь.
Интерес к земле у Владимира Александровича с детства.
Уже в первом классе проводил опыты с картошкой.
Однако, никогда не думал, что вокруг фермы сплотится вся его семья. Сегодня и жена, и дети вносят свой вклад в общее
дело.
Владимир Крапивка, фермер:
Жена была главой фермерского хозяйства, сейчас она контролирует оптовый рынок, какие цены, где, что, как на опте продать. Дочь учится в магистратуре, заканчивает, она агроном по защите растений, смотрит, борется здесь с вредителями, с болезнями.
После долгих лет работы председателем колхоза, решил продолжить в новом амплуа – фермером.
Старая истина: земля любит хозяина.
Начинал с 80 гектаров. За 14 лет они разрослись до 215.
Так называемый «борщевой набор» занимает основные площади. Это капуста, морковь, лук, чеснок и, конечно, картофель. Только им «оккупированы» 10 тысяч соток.
Владимир Крапивка, фермер:
Это самый лучший сорт – белорусский «скарб».
«Скарб» – это значит «багацце».
Сегодня фермер выращивает около 30 сортов картофеля. Показатели урожайности – выше среднего. А потому обращаемся к нему с главным вопросом, который волнует едва ли не каждого дачника: как же правильно выращивать картошку?
Владимир Крапивка, фермер:
Надо купить хорошие семена. Это, в первую очередь. Хорошо подготовить землю. Это значит, там не должно быть болезней.
А первое, что убивает болезни – это крестоцветные: редька, рапс, горчица, сурепица.
Если они четыре раза посадят-запашут, опять посадят-запашут – будет идеальный картофель, которого они даже и на книжке не видели.
Поиском новых сортов Владимир Александрович занят постоянно. В прошлом году из Голландии привез «Полярную звезду». По цене в 25 евро за клон.
Ученые доказали, что фиолетовый картофель эффективно борется с раковыми клетками.
И пока экзотика привыкает к белорусской земле, фермер делится народными рецептами.
Владимир Крапивка, фермер:
Вот они берут, на тёрке его трут, вместе с морковным соком или с яблочным. И принимается в пищу. И, хотя бы, в году 2-3 раза по 10 дней.
Выпивать по 3 стакана.
Нет такой культуры, которая не поддалась бы настойчивому земледельцу. Помидоры, баклажаны, болгарский перец и даже арбузы растут на этой ферме.
Но только её работникам известно, сколько труда приходится вкладывать, чтобы не остаться без урожая. А тут ещё и лето с сюрпризами выдалось.
Владимир Крапивка, фермер:
Климат стал неуправляемый. Вроде бы и теплее, но климат стал хуже. Климат в последние 10 лет стал хуже. Нет такой стабильности.
Раньше в бухты ложил картофель – лежал прекрасно.
А сейчас – тепло, влаги море, то засуха длительная, то длительное время идут дожди. Как-то нестабилен.
Зимой на ферме трудятся 46 человек. Летом – в два раза больше. И часто в поле среди них можно заметить Владимира Александровича. Будучи владельцем столь крупного хозяйства, он не считает зазорным взяться за любую работу на земле.
Владимир Крапивка, фермер:
Земля – это центр Вселенной. Это – вторая мать. Земля – это Родина.
Даже если посмотреть на руки – они напоминают Вселенную.
Если эти руки – рабочие.
И пока на белорусской земле есть такие фермеры – у большого города есть надежда на богатый и здоровый урожай.