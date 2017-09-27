«Список обновляется каждую неделю»: где в Минске проводят осенние ярмарки?

Новости Беларуси. Где в Минске расположены основные площадки и как узнать о местах проведения районных, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Основными площадками для проведения ярмарок выходного дня является площадка у спортивного комплекса «Чижовка-Арена». Там каждые выходные будет проходить ярмарка, на которую мы приглашаем регионы нашей республики.

Они привозят своих фермеров, своих сельхозпроизводителей, физические лица там участвуют.

Второе – мы идём навстречу жителям Центрального района, центра города Минска, которые высказывали своё недовольство, что до Чижовки им далеко добираться. Поэтому мы и 30 сентября, 1 октября, 7 и 8 октября будем проводить ещё дополнительную ярмарку возле Дворца спорта. Именно для жителей, которые проживают в центре, потому что здесь у нас много пенсионеров, которым удобно прийти здесь, купить продукцию, доставить себе домой. В каждом районе в выходные также будут проходить ярмарки – список их у нас имеется на сайте Мингорисполкома, на сайте Главного управления потребительского рынка. Его можно всегда открыть, посмотреть, он обновляется каждую неделю, то есть, он актуален. И можно видеть, в каком районе, где ещё проходит районная ярмарка.