Новости по тегу #Ярмарки в Минске

По всей Беларуси продолжаются масштабные сельскохозяйственные ярмарки. Аграрии, крупные предприятия и владельцы личных подсобных хозяйств предлагают покупателям выращенную и изготовленную продукцию без посредников.
Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня развернулись во всех районах столицы. Главными точками притяжения стали площадка у «Чижовка-Арены» и дополнительная локация у Дворца спорта.
Покупатели признаются, что им нравятся такие ярмарки за возможность приобрести все самое свежее напрямую от производителей и, что немаловажно, по приятным ценам.
Здесь представлена продукция не только крупных аграрных холдингов и перерабатывающих предприятий. Прямой доступ к рынку получили фермеры и владельцы подсобных хозяйств.
Тыква весом в четверть тонны, чеснок с кулак и фермерский адыгейский сыр – все это можно найти на осенних белорусских ярмарках.
В Минске приобрести все необходимое можно на площадке у «Чижовка-Арены». Покупателям предлагают продукцию нового урожая напрямую от производителей – фермерских хозяйств, крупных предприятий и частных подворий.
В Беларуси уже вовсю работают сельскохозяйственные ярмарки. На прилавках все, что вырастили своими руками: фрукты и овощи, мед, цветы, саженцы. Только в Минске организовано полтора десятка ярмарок выходного дня, по всей стране их сотни.
Идея принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи.
Палатки с овощами ежедневно открыты в большинстве спальных районов города.
Погода позволяет торговать до первых морозов, поэтому сезон продлится по 6 декабря.
Полный перечень адресов будет опубликован на сайтах администраций районов и Мингорисполкома.
Мероприятие запланировано в рамках летних мероприятий «Минск гостеприимный». Будет акцентировано внимание всех наших покупателей на возможности Беллегпрома.
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