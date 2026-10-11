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Новости по тегу #Ярмарки в Минске

Более 2 тыс. волонтеров БРСМ помогают пожилым людям с доставкой продуктов с сельхозярмарок
11 октября 2026 07:56

Более 2 тыс. волонтеров БРСМ помогают пожилым людям с доставкой продуктов с сельхозярмарок

Минчане берут овощи мешками! Побывали на сельхозярмарке и посмотрели, что там продают
06 октября 2026 09:45

Минчане берут овощи мешками! Побывали на сельхозярмарке и посмотрели, что там продают

Сельскохозяйственная ярмарка продолжает работу у «Чижовка-Арены»
04 октября 2026 13:40

Сельскохозяйственная ярмарка продолжает работу у «Чижовка-Арены»

От меда до саженцев многолетних цветов! В Беларуси продолжается сезон осенних ярмарок
04 октября 2026 10:36

От меда до саженцев многолетних цветов! В Беларуси продолжается сезон осенних ярмарок

Сельхозярмарки проходят в Беларуси – узнали все о ценах и рекордах аграрного сезона
03 октября 2026 17:28

Сельхозярмарки проходят в Беларуси – узнали все о ценах и рекордах аграрного сезона

Осенние сельскохозяйственные ярмарки проходят во всех регионах Беларуси
27 сентября 2026 10:36

Осенние сельскохозяйственные ярмарки проходят во всех регионах Беларуси

Сезон сельхозярмарок стартовал в Беларуси! Прогулялись по торговым рядам
26 сентября 2026 17:15

Сезон сельхозярмарок стартовал в Беларуси! Прогулялись по торговым рядам

Волонтеры отряда «Доброе сердце» помогают нуждающимся доставить покупки с осенних ярмарок к дому
26 сентября 2026 14:08

Волонтеры отряда «Доброе сердце» помогают нуждающимся доставить покупки с осенних ярмарок к дому

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске
20 сентября 2026 13:40

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске

Осеннее изобилие! В Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок
19 сентября 2026 13:50

Осеннее изобилие! В Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок

С 19 сентября по 6 декабря в Минске пройдут общегородские с/х ярмарки
10 сентября 2026 07:10

С 19 сентября по 6 декабря в Минске пройдут общегородские с/х ярмарки

29 августа у Дворца спорта пройдет школьная ярмарка. Что подготовили – рассказали в Мингорисполкоме
31 июля 2026 09:45

29 августа у Дворца спорта пройдет школьная ярмарка. Что подготовили – рассказали в Мингорисполкоме