«Около 80% – физические лица»: кто продаёт овощи на сельскохозяйственных ярмарках в Минске

Новости Беларуси. Об участниках ярмарок рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В целом, по городу Минску в минувшие выходные было более 800 участников ярмарок. Представлены сегодня и крупные сельхозпроизводители – наши агропредприятия.

И фермерские хозяйства представлены.

Около 80% – это, всё-таки, физические лица – те, которые имеют свои приусадебные участки. Привозят выращенную свою продукцию, имеют соответствующие документы и реализовывают её здесь.