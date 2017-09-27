Новогодние скидки и акции: в Минске пройдёт около 900 мероприятий в 2017 году

Новости Беларуси. Чем магазины порадуют минчан к зимним праздникам, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

На сегодняшний день, уже предусмотрено новогодних скидок – около 900 мероприятий именно по скидкам, акциям, которые будут приурочены именно к Рождеству, к Новому году. Поэтому нашим покупателям будет интересно.

И каждый найдёт для себя то, что ему необходимо, и по приемлемой цене.

Олег Степанюк, СТВ:

А процент скидочный определяет сам торговый объект?

Андрей Доморацкий:

В первую очередь, конечно, процент определяет конкретный торговый объект, но мы стараемся смотреть, чтоб это, действительно, процент был объективен, реальный, и чтоб не было здесь какой-то недобросовестной рекламы или, когда там на ценнике написана цена, а вчера она была намного ниже. Поэтому мы контролируем эти моменты, все эти акции, стараемся, чтобы они, действительно, были реальны, добросовестны и, ни в коем случае, не могли обмануть наших покупателей.