Кто имеет право на бесплатную доставку овощей с осенних ярмарок в Минске?

Новости Беларуси. Кому помогут довезти покупки до дома, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

По бесплатной доставке мы работаем совместно с нашей молодёжной организацией БРСМ.

Они на протяжении последних лет активно нам помогают в этом.

И сегодня участники ВОВ, граждане, по возрасту которые выше 80 лет и инвалиды I группы – мы им бесплатно имеем возможность доставить эту продукцию. Они обращаются – на каждой ярмарке имеется свой пункт БРСМ, они там отмечены определёнными флажками, их можно легко найти, подойти к ребятам, оставить заявку. И эти ребята в кратчайшее время – час-два – они доставляют приобретённую эту продукцию.