Рыбные ярмарки пройдут в Минске в ноябре и декабре 2017 года

Новости Беларуси. Где можно будет купить свежую рыбу, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Мы планируем, что после октября мы ещё дополнительно сделаем рыбные ярмарки, которые будут проходить, как в ноябре, так и в декабре – если, конечно, будут позволять погодные условия.

Мы всегда на рыбные ярмарки приглашаем белорусских производителей.

И весь ассортимент рыбной продукции, которая сегодня производится, выращивается в водоёмах Беларуси, всегда на этих ярмарках представлена. Это сегодня, в первую очередь, и карп, и форель, сом – то есть, в принципе, большой ассортимент рыбы. И эти ярмарки всегда тоже вызывают интерес у наших жителей, и всегда мы можем даже видеть какие-то и очереди за определённой рыбой. Поэтому тоже стараемся всегда корректировать, где-то подсказывать, какую больше рыбу наши люди любят, чтоб тоже их привозили. Это будут и общегородские ярмарки, и районные ярмарки. Также мы выделяем площадки для продажи живой рыбы именно ещё возле жилых домов, то есть, там, где люди всегда могут купить рядом с домом.