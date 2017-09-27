Две дополнительные сельскохозяйственные ярмарки организуют в Минске в октябре 2017 года

Новости Беларуси. Где в октябре можно будет запастить овощами на зиму, рассказали в программе «Большой город».
Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Мы планируем, что до 29 октября сезон сельскохозяйственных ярмарок будет продолжаться.
Определено более 196 мест – площадки для реализации сельскохозяйственной продукции.
Также, с учётом пожеланий жителей Центрального района, мы ещё организовываем дополнительно 2 ярмарки большие общегородские возле Дворца спорта, в центральной части нашего города. Эти ярмарки пройдут 30 сентября-1 октября, и 7-8 октября. Это позволит жителям, которые проживают в центре, тоже приобрести продукцию.