Прямой эфир

Две дополнительные сельскохозяйственные ярмарки организуют в Минске в октябре 2017 года

27 сентября 2017 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Где в октябре можно будет запастить овощами на зиму, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Мы планируем, что до 29 октября сезон сельскохозяйственных ярмарок будет продолжаться.

Определено более 196 мест – площадки для реализации сельскохозяйственной продукции.

Также, с учётом пожеланий жителей Центрального района, мы ещё организовываем дополнительно 2 ярмарки большие общегородские возле Дворца спорта, в центральной части нашего города. Эти ярмарки пройдут 30 сентября-1 октября, и 7-8 октября. Это позволит жителям, которые проживают в центре, тоже приобрести продукцию. 

Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда

# общество # Ярмарки в Минске # Андрей Доморацкий

Другие новости рубрики

Все новости
Жук-короед массово распространился в лесах Минской области
27 сентября 2017 15:56

Жук-короед массово распространился в лесах Минской области

В ночь на 28 сентября прогнозируются заморозки, днем – до +16
27 сентября 2017 15:52

В ночь на 28 сентября прогнозируются заморозки, днем – до +16

ГАИ Минской области обратилась к автолюбителям в связи с матчем «БАТЭ-Арсенал» 28 сентября
27 сентября 2017 15:15

ГАИ Минской области обратилась к автолюбителям в связи с матчем «БАТЭ-Арсенал» 28 сентября