Две дополнительные сельскохозяйственные ярмарки организуют в Минске в октябре 2017 года

Новости Беларуси. Где в октябре можно будет запастить овощами на зиму, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Мы планируем, что до 29 октября сезон сельскохозяйственных ярмарок будет продолжаться.

Определено более 196 мест – площадки для реализации сельскохозяйственной продукции.

Также, с учётом пожеланий жителей Центрального района, мы ещё организовываем дополнительно 2 ярмарки большие общегородские возле Дворца спорта, в центральной части нашего города. Эти ярмарки пройдут 30 сентября-1 октября, и 7-8 октября. Это позволит жителям, которые проживают в центре, тоже приобрести продукцию.