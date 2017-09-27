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Кто проверяет качество продукции на сельскохозяйственных ярмарках в Минске?

27 сентября 2017 18:06
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Новости Беларуси. Безопасно ли покупать продукцию на осенних ярмарках, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
На каждой ярмарке постоянно  дежурят специалисты Главного управления потребительского рынка, которые мониторят и смотрят, чтоб именно наличие документов у всех тех продавцов, которые там находятся.

И также всегда присутствует санитарная служба.

Также контролирует наличие документов на состояние продукции, и, соответственно, принимает меры, если видит, что там продукция не соответствует определённым требованиям.  

Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда

# общество # Ярмарки в Минске # Андрей Доморацкий

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