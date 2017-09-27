Кто проверяет качество продукции на сельскохозяйственных ярмарках в Минске?

Новости Беларуси. Безопасно ли покупать продукцию на осенних ярмарках, рассказали в программе «Большой город».
Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
На каждой ярмарке постоянно дежурят специалисты Главного управления потребительского рынка, которые мониторят и смотрят, чтоб именно наличие документов у всех тех продавцов, которые там находятся.
И также всегда присутствует санитарная служба.
Также контролирует наличие документов на состояние продукции, и, соответственно, принимает меры, если видит, что там продукция не соответствует определённым требованиям.