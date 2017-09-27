Торговля на ярмарках: нужно ли продавцу платить за место?

Новости Беларуси. Как получить место на сельскохозяйственной ярмарке в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Продавец абсолютно ничего не платит.

И город, в принципе, с точки зрения финансовой, конечно, ничего не получает.

Но город получает, с точки зрения благодарностей наших жителей, наших покупателей, которые могут спокойно и по приемлемым ценам приобрести сегодня плодоовощную продукцию себе на межсезонный период.