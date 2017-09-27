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Торговля на ярмарках: нужно ли продавцу платить за место?

27 сентября 2017 18:06
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Новости Беларуси. Как получить место на сельскохозяйственной ярмарке в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Продавец абсолютно ничего не платит.

И город, в принципе, с точки зрения финансовой, конечно, ничего не получает.

Но город получает, с точки зрения благодарностей наших жителей, наших покупателей, которые могут спокойно и по приемлемым ценам приобрести сегодня плодоовощную продукцию себе на межсезонный период. 

Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда

# общество # Ярмарки в Минске # Андрей Доморацкий

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