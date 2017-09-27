Торговля на ярмарках: какие документы иметь продавцу?

Новости Беларуси. Об участниках ярмарок и требованиях к ним рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Мы постарались сделать всё, чтобы продавцам было легко попасть на столичный рынок. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали производители и граждане, которые реализуют свою продукцию. Только необходимо подать заявление в администрацию района по месту нахождения площадки, предоставить документ, подтверждающий наличие земельного участка, и документ, подтверждающий санитарное состояние, гигиеническое, на продукцию.

Дачник, любой человек может приехать в город, подать заявление, предоставить документы, реализовывать товар.

Олег Степанюк, СТВ:

Если это – производители мясо-молочной продукции, какой-то больший пакет документов для оформления?

Андрей Доморацкий:

Если это – юридическое лицо, они ещё предоставляют свидетельство о регистрации обязательно.