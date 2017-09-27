Прямой эфир

Торговля на ярмарках: какие документы иметь продавцу?

27 сентября 2017 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об участниках ярмарок и требованиях к ним рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Мы постарались сделать всё, чтобы продавцам было легко попасть на столичный рынок. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали производители и граждане, которые реализуют свою продукцию. Только необходимо подать заявление в администрацию района по месту нахождения площадки,  предоставить документ, подтверждающий наличие земельного участка, и документ, подтверждающий санитарное состояние, гигиеническое, на продукцию.

Дачник, любой человек может приехать в город, подать заявление, предоставить документы, реализовывать товар.

Олег Степанюк, СТВ:
Если это – производители мясо-молочной продукции, какой-то больший пакет документов для оформления?

Андрей Доморацкий:
Если это – юридическое лицо, они ещё предоставляют свидетельство о регистрации обязательно.

Торговля на ярмарках: какие документы иметь продавцу? -1

Олег Степанюк:
Проверка продукции проводится в Минске? Или они проводят у себя на месте?
Андрей Доморацкий:
Физические и юридические лица могут провести проверку своей продукции, как по месту жительства, в регионе, откуда они везут, у своей санитарной службы.

То же самое – они могут по приезду сюда, в Минск, пройти у нас проверку.

На территории каждого рынка, у нас их 22, имеются свои службы, которые могут выдать заключение о качестве продукции. 

Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда

# общество # Ярмарки в Минске # Андрей Доморацкий

Другие новости рубрики

Все новости
«Около 80% – физические лица»: кто продаёт овощи на сельскохозяйственных ярмарках в Минске
27 сентября 2017 18:05

«Около 80% – физические лица»: кто продаёт овощи на сельскохозяйственных ярмарках в Минске

«Список обновляется каждую неделю»: где в Минске проводят осенние ярмарки?
27 сентября 2017 18:05

«Список обновляется каждую неделю»: где в Минске проводят осенние ярмарки?

Продавать овощи на открытых площадках в Минске будут и в ноябре 2017 года
27 сентября 2017 18:05

Продавать овощи на открытых площадках в Минске будут и в ноябре 2017 года