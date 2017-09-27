Кто устанавливает цены на продукцию на сельскохозяйственных ярмарках в Минске?

Новости Беларуси. О механизме ценообразования на осенних ярмарках, рассказали в программе «Большой город».
Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Цену устанавливает, конечно же, сам производитель.
То есть, цена регулируется спросом и предложением, на конкурентной основе.
В то же время наши специалисты, которые находятся постоянно, мониторят цены – не с целью там какого-то контроля, а просто для себя знать. И, в то же время, чтобы предусмотреть негативные какие-то возможности для недобросовестных продавцов, которые, может быть, захотят там повысить цену необъективно, и реализовать товар более дорогой, чем сегодня, действительно, рынок показывает в городе Минске.