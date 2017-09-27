Кто устанавливает цены на продукцию на сельскохозяйственных ярмарках в Минске?

В то же время наши специалисты, которые находятся постоянно, мониторят цены – не с целью там какого-то контроля, а просто для себя знать. И, в то же время, чтобы предусмотреть негативные какие-то возможности для недобросовестных продавцов, которые, может быть, захотят там повысить цену необъективно, и реализовать товар более дорогой, чем сегодня, действительно, рынок показывает в городе Минске.

Олег Степанюк, СТВ:

Правильно ли я понимаю, что вот эта система ценообразования отсекает всякого рода перекупщиков, потому что им, получается, невыгодно?



Андрей Доморацкий:

Конечно, сегодня производитель знает прекрасно свои затраты и у него тоже основная цель – реализовать свою продукцию. Поэтому, с учётом того, что у нас очень много площадок, гражданин, я думаю, наш житель города Минска может спокойно прийти и, увидев, что здесь цена выше среднего по городу Минску – я отойду там 200 метров и куплю ту же качественную продукцию, но по меньшей цене. Исходя из этого, конечно, цены саморегулируются.