«Мы очень рады, что совпали две даты». В День города в Минске свой брак зарегистрируют 450 пар

Новости Беларуси. Заключать браки в праздники стало уже доброй традицией. Знаковые даты молодые люди выбирают все чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Заключать браки в праздники стало уже доброй традицией. Знаковые даты молодые люди выбирают все чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
День города – не исключение. Поздравить молодоженов пришли и представители БРСМ. Всего же в столице 9 и 10 сентября появится 450 семейных пар.
Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
В этот день самые искренние поздравления в адрес молодоженов и небольшие подарки от нашей молодежной организации.
Денис Юрчук:
Мы очень рады, что совпали две даты: рождение нашей семьи и День города. Дату мы выбирали совершенно случайно, но так совпало, что у нас теперь два праздника будет отмечаться каждый год.