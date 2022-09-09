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«Мы очень рады, что совпали две даты». В День города в Минске свой брак зарегистрируют 450 пар

09 сентября 2022 18:50
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Новости Беларуси. Заключать браки в праздники стало уже доброй традицией. Знаковые даты молодые люди выбирают все чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Мы очень рады, что совпали две даты». В День города в Минске свой брак зарегистрируют 450 пар-1

День города – не исключение. Поздравить молодоженов пришли и представители БРСМ. Всего же в столице 9 и 10 сентября появится 450 семейных пар.  

«Мы очень рады, что совпали две даты». В День города в Минске свой брак зарегистрируют 450 пар-3

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:  
В этот день самые искренние поздравления в адрес молодоженов и небольшие подарки от нашей молодежной организации.  

«Мы очень рады, что совпали две даты». В День города в Минске свой брак зарегистрируют 450 пар-6

Денис Юрчук:  
Мы очень рады, что совпали две даты: рождение нашей семьи и День города. Дату мы выбирали совершенно случайно, но так совпало, что у нас теперь два праздника будет отмечаться каждый год.  

# Брак и семья # общество # Павел Лапатинский # Денис Юрчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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