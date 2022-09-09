«Мы очень рады, что совпали две даты». В День города в Минске свой брак зарегистрируют 450 пар

Новости Беларуси. Заключать браки в праздники стало уже доброй традицией. Знаковые даты молодые люди выбирают все чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

День города – не исключение. Поздравить молодоженов пришли и представители БРСМ. Всего же в столице 9 и 10 сентября появится 450 семейных пар.

Павел Лапатинский, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

В этот день самые искренние поздравления в адрес молодоженов и небольшие подарки от нашей молодежной организации.