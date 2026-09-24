Новости по тегу #Государственная политика в области энергетики

Министерство энергетики Беларуси отмечает 25-летие образования. Коллектив и ветеранов ведомства поздравил Президент Александр Лукашенко.
В начале 2000-х электричество закупалось за рубежом, а теплосети теряли каждую пятую гигакалорию. Сегодня же Беларусь сама экспортирует энергию, а уровень газификации стал одним из самых высоких на постсоветском пространстве.
Нормативный акт призван уменьшить бюрократическую нагрузку и сформировать более комфортные условия для роста реального сектора экономики.
Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики.
На соревновании энергетики отрабатывают навыки оперативного восстановления электроснабжения в чрезвычайной ситуации.
В Минске прошла ежегодная встреча представителей правительства и компании «ТВЭЛ».
«Основная задача энергоснабжающих организаций, энергетической системы – это обеспечить надежное теплоснабжение потребителей».
К 2030 году доля местных ресурсов в топливно-энергетическом балансе должна составлять треть.
Она предусматривает снижение энергоемкости ВВП на 4 % в 2030 году по отношению к 2025 году.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз во время посещения атомной электростанции.
Будут проводиться работы по снижению износа электросетей. Планируется постройка новых и масштабная реконструкция существующих котельных на местных видах топлива.
БелАЭС работает на экономику и приносит ощутимый эффект.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00