Прямой эфир

Новости по тегу #Государственная политика в области энергетики

Лукашенко: сотрудники Минэнерго разрабатывают энергетическую стратегию страны на десятилетия вперед
24 сентября 2026 07:53

Лукашенко: сотрудники Минэнерго разрабатывают энергетическую стратегию страны на десятилетия вперед

Чего достигли в энергетической отрасли Беларуси за 25 лет? Итоги масштабной модернизации
03 сентября 2026 16:54

Чего достигли в энергетической отрасли Беларуси за 25 лет? Итоги масштабной модернизации

Беларусь упрощает правила в сфере энергосбережения: что меняется для организаций
03 сентября 2026 13:10

Беларусь упрощает правила в сфере энергосбережения: что меняется для организаций

Энергетики Беларуси продолжают восстановление электроснабжения после непогоды
23 августа 2026 07:36

Энергетики Беларуси продолжают восстановление электроснабжения после непогоды

Энергетики Гродненской области участвуют в соревновании «Лучший по профессии»
18 июня 2026 18:48

Энергетики Гродненской области участвуют в соревновании «Лучший по профессии»

Беларусь и «Росатом» обсудили сотрудничество по ядерным и неядерным проектам
25 февраля 2026 05:48

Беларусь и «Росатом» обсудили сотрудничество по ядерным и неядерным проектам

Какие задачи поставил Президент белорусским энергетикам? Каранкевич рассказал
28 января 2026 13:51

Какие задачи поставил Президент белорусским энергетикам? Каранкевич рассказал

Лучшие условия для жизни – на что направлена новая госпрограмма по устойчивой энергетике
06 января 2026 17:01

Лучшие условия для жизни – на что направлена новая госпрограмма по устойчивой энергетике

В Беларуси утверждена госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы
06 января 2026 08:03

В Беларуси утверждена госпрограмма «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-2030 годы

Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах
22 декабря 2025 13:55

Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах

Повышение энергетической самостоятельности! Как планируют развивать одну из главных задач будущей пятилетки
22 декабря 2025 08:02

Повышение энергетической самостоятельности! Как планируют развивать одну из главных задач будущей пятилетки

Мороз: запрос от населения и предприятий в Беларуси на использование электроэнергии постоянно растёт
25 сентября 2025 10:36

Мороз: запрос от населения и предприятий в Беларуси на использование электроэнергии постоянно растёт