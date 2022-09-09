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«Очень не хватает именно рабочих профессий». Кому досталась награда конкурса «Минский мастер»?

09 сентября 2022 18:36
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Новости Беларуси. В преддверии Дня города в столице состоялось торжественное вручение наград по итогам конкурса профессионального мастерства «Минский мастер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Очень не хватает именно рабочих профессий». Кому досталась награда конкурса «Минский мастер»?-1

За все время проведения в нем приняли участие порядка 300 тысяч человек, и всего 640 из них удостоились звания лучших. В 2022 году список пополнился новыми именами: заслуженные награды получили 27 минских мастеров. Среди победителей представители самых разных сфер: педагоги, производственники, врачи. Объединяет их всех любовь к своей профессии и, конечно, к столице.  

«Очень не хватает именно рабочих профессий». Кому досталась награда конкурса «Минский мастер»?-4

Роман Вайтехович, токарь ремонтно-механического цеха ОАО «МТЗ»:  
Горжусь тем, что нахожусь здесь на этом вручении. Очень приятно видеть награды, диплом. Будет, что вспомнить. Мне нравится моя работа, коллектив у меня хороший, всегда поддержка. Даже сюда мы все вместе.   

«Очень не хватает именно рабочих профессий». Кому досталась награда конкурса «Минский мастер»?-7

Олег Зелютков, облицовщик-плиточник специализированного управления № 203 ОАО «МАПИД»:  
Конкуренция была серьезная, поэтому старались, сражались, выиграли. Была доля волнения. Очень было приятно.  

«Очень не хватает именно рабочих профессий». Кому досталась награда конкурса «Минский мастер»?-10

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:  
Если мы берем статистику Минска, нам очень не хватает именно рабочих профессий. Да, как раз этот конкурс является популяризацией. Город состоит и живет благодаря рабочим профессиям. И сегодня как раз награждая, в том числе и продавцов, мы награждаем слесарей, мы награждаем работников наших автомобилей, автобусов, троллейбусов. Те люди, которые ежедневно делают нашу жизнь комфортной.  

Слова благодарности звучали от представителей Горисполкома, Совета депутатов, Федерации профсоюзов. В подарок победителям, их родным и коллегам подготовили праздничную программу с танцевальными и вокальными номерами.  

# Конкурс # общество # Роман Вайтехович # Олег Зелютков # Александр Щекович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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