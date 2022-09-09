«Очень не хватает именно рабочих профессий». Кому досталась награда конкурса «Минский мастер»?

Новости Беларуси. В преддверии Дня города в столице состоялось торжественное вручение наград по итогам конкурса профессионального мастерства «Минский мастер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За все время проведения в нем приняли участие порядка 300 тысяч человек, и всего 640 из них удостоились звания лучших. В 2022 году список пополнился новыми именами: заслуженные награды получили 27 минских мастеров. Среди победителей представители самых разных сфер: педагоги, производственники, врачи. Объединяет их всех любовь к своей профессии и, конечно, к столице.

Роман Вайтехович, токарь ремонтно-механического цеха ОАО «МТЗ»: Горжусь тем, что нахожусь здесь на этом вручении. Очень приятно видеть награды, диплом. Будет, что вспомнить. Мне нравится моя работа, коллектив у меня хороший, всегда поддержка. Даже сюда мы все вместе.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Если мы берем статистику Минска, нам очень не хватает именно рабочих профессий. Да, как раз этот конкурс является популяризацией. Город состоит и живет благодаря рабочим профессиям. И сегодня как раз награждая, в том числе и продавцов, мы награждаем слесарей, мы награждаем работников наших автомобилей, автобусов, троллейбусов. Те люди, которые ежедневно делают нашу жизнь комфортной.

Слова благодарности звучали от представителей Горисполкома, Совета депутатов, Федерации профсоюзов. В подарок победителям, их родным и коллегам подготовили праздничную программу с танцевальными и вокальными номерами.