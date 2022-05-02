Гигин: «Мы одержали победу в августе 2020 года, но что мы сейчас строим? Мы должны чётко сформулировать»

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу « По существу ».

Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Я хочу сказать, что в той же Украине была принята такая программа патриотического воспитания, социологическим опросом они страну разграничили. Они проводили соцопрос об отношении к истории в зависимости от километража к границе с Российской Федерацией. И у них были украинцы первой категории, хоть они их так не называли, украинцы второй категории, украинцы третьей категории. И у них все четко, конкретно. Что в истории... Они даже не задумываются, какой там деятель. Конкретно проект «анти-России». А у нас еще задача стоит и перед нашими учеными (не только у нас, но и у России): что мы хотим построить? Наши предки победили 9 мая, давайте мы вместе скажем, что мы храним эту память, мы одержали победу в августе 2020 года. Но что мы сейчас строим? Мы должны четко сформулировать эту платформу, сделать следующий шаг.

Алена Сырова, СТВ:

То есть говорить не только о прошлом, но и четко представлять свое будущее?

Вадим Гигин:

И проект будущего, безусловно.

Читайте также:

Вадим Гигин: из советской школы вышли Лукашенко и Порошенко. Это разные люди

«Родители берегут психику своих детей». В каком возрасте можно возить к мемориалам?

Вадим Гигин: «Когда в политику не лезет – ай, пусть занимается. А чем он занимается?»