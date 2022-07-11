Боровик о коррупции: в Беларуси система контролируется, просто иногда надо карасю подрасти, чтобы щука за ним приплыла

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Если мы говорим о сельском хозяйстве, то там, мне кажется, династии сплошь и рядом.

Александр Багель, председатель СПК «Рассвет» (Могилевская область):

Да, у нас есть семейные династии, уже по 180 лет в суммарном выражении.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть не все так плохо?

Александр Багель:

Не все так плохо. Согласен, что допускать такое, что руководитель, сын, кум или сват какой-то частной структуры, как вы говорили, которая потом снабжает это сельхозпредприятие и отдается ей приоритет непонятно по какому принципу – то это уже…

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

По принципу аффилированности.

Александр Багель:

Да, это уже нельзя.

Кирилл Казаков:

В Америке это называется «лоббизм» и считается хорошим и нормальным.

Юрий Караев:

Потому что у них этот лоббизм из этого лобби-бара произошел, когда официально решали, когда кто-то из президентов выходил туда покурить, в этот лобби-бар, чтобы жена не мешала – кажется, так? А про сельское хозяйство вы это зря, пускай бы там были династии и по 280 лет, потому что труд тяжелый.