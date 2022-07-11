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Боровик о коррупции: в Беларуси система контролируется, просто иногда надо карасю подрасти, чтобы щука за ним приплыла

11 июля 2022 18:45
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Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Боровик о коррупции: в Беларуси система контролируется, просто иногда надо карасю подрасти, чтобы щука за ним приплыла-1

Алена Сырова, СТВ:  
Если мы говорим о сельском хозяйстве, то там, мне кажется, династии сплошь и рядом.  

Александр Багель, председатель СПК «Рассвет» (Могилевская область):  
Да, у нас есть семейные династии, уже по 180 лет в суммарном выражении.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
То есть не все так плохо?  

Александр Багель:  
Не все так плохо. Согласен, что допускать такое, что руководитель, сын, кум или сват какой-то частной структуры, как вы говорили, которая потом снабжает это сельхозпредприятие и отдается ей приоритет непонятно по какому принципу – то это уже…  

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:  
По принципу аффилированности.  

Александр Багель:  
Да, это уже нельзя.  

Кирилл Казаков:  
В Америке это называется «лоббизм» и считается хорошим и нормальным.  

Юрий Караев:  
Потому что у них этот лоббизм из этого лобби-бара произошел, когда официально решали, когда кто-то из президентов выходил туда покурить, в этот лобби-бар, чтобы жена не мешала – кажется, так? А про сельское хозяйство вы это зря, пускай бы там были династии и по 280 лет, потому что труд тяжелый.  

Боровик о коррупции: в Беларуси система контролируется, просто иногда надо карасю подрасти, чтобы щука за ним приплыла-4

Валентина Шлапакова, управляющий делами Октябрьского райисполкома Гомельской области:  
У нас же и сельское, и лесное хозяйства основу производства Республики Беларусь составляют. И когда в районах по 200 лет династии – это очень специфический труд, очень.  

Вадим Боровик, политолог:  
Коллеги, давайте так: сельское хозяйство я привел как пример. Чтобы ни в коем случае...  

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:  
И речь идет не о династиях, а о кумовстве, это немножко разные вещи.  

Юрий Караев:  
Причем когда родственники – один в госаппарате, а другой в бизнес-структуре – и рука руку моет, вот о чем речь.  

Анатолий Булавко:  
А если, к примеру, родственники, но каждый на своем месте делает достойный вклад в общее дело, это надо приветствовать. Проблем особых не видно. У нас слишком маленькое государство, и рано или поздно или сосед, или кум, или брат, сват все равно будет.  

Боровик о коррупции: в Беларуси система контролируется, просто иногда надо карасю подрасти, чтобы щука за ним приплыла-7

Вадим Боровик:  
У нас очень серьезно мониторят, и на самом деле даже те, кто думает, что это очень незаметно – это все видят. Почему у нас у многих инсульты, инфаркты ранние? Потому что где-то там что-то нарушил, и уже спит плохо. У нас некоторые думают товарищи, что сегодня у него получилось, он там где-то домик построил, еще что-то, и никто не видит. Просто иногда надо карасю подрасти, чтобы щука за ним приплыла.  

В Беларуси система контролируется. Даже если кто-то думает, что здесь мы не видим этих процессов, поймите одну вещь, есть заявление главы государства: «Чем ты ближе ко мне, тем с тебя спрос выше». С нашей стороны представить, что чиновник на государственном уровне, ведя международные переговоры, будет где-то какие-то взятки брать, намекать на какие-то схемы непонятные... Это невозможно на государственном уровне. К сожалению, мы знаем примеры, когда даже на государственном уровне предлагаются схемы обхода определенных процессов экономических с уплатой налогов и прочего.  

Юрий Караев:  
Это возможно, но это пресекается.  

Вадим Боровик:  
Это пресекается, либо это является, скажем так, предметом очень серьезных разбирательств.  

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# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Александр Багель # Кирилл Казаков # Юрий Караев # Валентина Шлапакова # Вадим Боровик # Анатолий Булавко # Фотофакт

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