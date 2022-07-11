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Кадровый резерв. Как в Беларуси молодые специалисты попадают на руководящие должности?

11 июля 2022 18:39
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Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Любая корпоративная культура построена на военной отрасли. Там просто устав иначе написан.  

Кадровый резерв. Как в Беларуси молодые специалисты попадают на руководящие должности?-1

Валентина Шлапакова, управляющий делами Октябрьского райисполкома Гомельской области:  
Мы несколько ушли в военную отрасль, но и в гражданских наших коллективах все то, о чем говорят коллеги, начиная от молодых специалистов.  

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:  
Сто процентов, просто не обращаются «товарищ полковник», а дисциплина есть.  

Валентина Шлапакова:  
Мы сегодня ведем молодого специалиста, у нас существует кадровый резерв, где мы смотрим за каждым специалистом. Более того, сегодня Иван Иванович Крупко, наш губернатор Гомельской области, он… Назовем это экспериментом. Сейчас 25 молодых людей из числа перспективного кадрового резерва стали руководителями в апреле.  

Кирилл Казаков:  
Сколько им лет?  

Валентина Шлапакова:  
До 31 года.  

Юрий Караев:  
А почему эксперимент? Это должно быть нормой.  

Валентина Шлапакова:  
Есть. Это не изобретение. Это попадаемость руководителей из резерва – она ведомая. Их ведут, каждому есть наставник.  

Кирилл Казаков:  
Насколько это практико-ориентированные люди? Всегда возникает проблема, что молодой человек талантливый, подающий надежды, возможно, из резерва, приходит на руководящую должность, но практики у него нет. А он в качестве эксперимента возьмет да завалит все.  

Валентина Шлапакова:  
Это практико-ориентированные люди, которые работали на своих предприятиях кто-то главным инженером, кто-то заместителем, кто-то главным специалистом той или иной отрасли. И сегодня они стали руководителями отрасли сельского хозяйства с опытными наставниками. Мы говорили об инициативе, о мотивации. У нас же есть несколько критериев мотивации: зарплата, внутренние резервы, потребность учиться через всю жизнь, а не только сегодня на сегодня.  

Кадровый резерв. Как в Беларуси молодые специалисты попадают на руководящие должности?-4

Илья Бегун, аналитик:  
Мы говорим о небольшом количестве. Вы привели хороший пример омоложения кадрового резерва экспериментальной программой. Это очень интересно звучит. Но есть тысячи людей, которые сейчас на должностях и порой очень давно. Я буквально вот пару месяцев назад вернулся с суда из Солигорска, где подали на наше издание за то, что мы назвали коррупционера коррупционером. Обиделись они. Директор одного из подшефных государственных предприятий бетон воровал. Вопрос другой. Юрий Хаджимуратович, после того как вас назначили в Гродненскую область представителем Президента. Это помогло увеличить процент решения проблем и выявления их?  

Юрий Караев:  
Я надеюсь, что помогло.  

Илья Бегун:  
А если вам еще людей дать, чтобы люди могли обращаться не в администрацию городскую, исполкомы. Потому что рука руку моет. Не особо заинтересована вертикаль сама себя наказывать.  

Юрий Караев:  
Я для того и нужен, чтобы на месте как представитель Администрации Президента, чтобы людям было легче дойти Администрации. Вот он я, ее представитель. Идут ко мне.  

Илья Бегун:  
Но есть нехватка рук?  

Алена Сырова, СТВ:  
Короче, второго вас с таким же функционалом и полномочиями?  

Илья Бегун:  
Может, даже вот этих молодых людей частично к вам? 

Кадровый резерв. Как в Беларуси молодые специалисты попадают на руководящие должности?-7

Юрий Караев:  
Любой генерал мечтает иметь войско. Но штат и необходимость людей определяет старший начальник. Значит, достаточно меня одного.  

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Валентина Шлапакова # Юрий Караев # Илья Бегун # Алена Сырова # Иван Крупко # Фотофакт

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