Кадровый резерв. Как в Беларуси молодые специалисты попадают на руководящие должности?

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Валентина Шлапакова, управляющий делами Октябрьского райисполкома Гомельской области:

Мы несколько ушли в военную отрасль, но и в гражданских наших коллективах все то, о чем говорят коллеги, начиная от молодых специалистов.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Сто процентов, просто не обращаются «товарищ полковник», а дисциплина есть.

Валентина Шлапакова:

Мы сегодня ведем молодого специалиста, у нас существует кадровый резерв, где мы смотрим за каждым специалистом. Более того, сегодня Иван Иванович Крупко, наш губернатор Гомельской области, он… Назовем это экспериментом. Сейчас 25 молодых людей из числа перспективного кадрового резерва стали руководителями в апреле.

Кирилл Казаков:

Сколько им лет?

Валентина Шлапакова:

До 31 года.

Юрий Караев:

А почему эксперимент? Это должно быть нормой.

Валентина Шлапакова:

Есть. Это не изобретение. Это попадаемость руководителей из резерва – она ведомая. Их ведут, каждому есть наставник.

Кирилл Казаков:

Насколько это практико-ориентированные люди? Всегда возникает проблема, что молодой человек талантливый, подающий надежды, возможно, из резерва, приходит на руководящую должность, но практики у него нет. А он в качестве эксперимента возьмет да завалит все.

Валентина Шлапакова:

Это практико-ориентированные люди, которые работали на своих предприятиях кто-то главным инженером, кто-то заместителем, кто-то главным специалистом той или иной отрасли. И сегодня они стали руководителями отрасли сельского хозяйства с опытными наставниками. Мы говорили об инициативе, о мотивации. У нас же есть несколько критериев мотивации: зарплата, внутренние резервы, потребность учиться через всю жизнь, а не только сегодня на сегодня.