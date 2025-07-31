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Верховная рада Украины приняла закон, который восстанавливает независимость НАБУ и САП

31 июля 2025 13:35
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Киевские власти пошли на попятную. Верховная рада приняла законопроект о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Но, естественно, не обошлось без скандала. Во время заседания депутаты подрались, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховная рада Украины приняла закон, который восстанавливает независимость НАБУ и САП-2

Хоть обсуждение оказалось бурным, за законопроект, возвращающий независимость антикоррупционным институтам, проголосовал 331 депутат. Таким образом, они отменили свое собственное решение, которое принималось под давлением Зеленского. Ограничение полномочий НАБУ и САП на прошлой неделе вызвало массовые протесты по всей Украине, а также угрозы со стороны Запада прекратить помощь Киеву. Этого хватило, чтобы все вернулось на круги своя. Впрочем, Украина как была, так и остается одной из самых коррумпированных стран в мире.

# Украина

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