Верховная рада Украины приняла закон, который восстанавливает независимость НАБУ и САП

Киевские власти пошли на попятную. Верховная рада приняла законопроект о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Но, естественно, не обошлось без скандала. Во время заседания депутаты подрались, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоть обсуждение оказалось бурным, за законопроект, возвращающий независимость антикоррупционным институтам, проголосовал 331 депутат. Таким образом, они отменили свое собственное решение, которое принималось под давлением Зеленского. Ограничение полномочий НАБУ и САП на прошлой неделе вызвало массовые протесты по всей Украине, а также угрозы со стороны Запада прекратить помощь Киеву. Этого хватило, чтобы все вернулось на круги своя. Впрочем, Украина как была, так и остается одной из самых коррумпированных стран в мире.