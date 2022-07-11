Человеку сразу становятся понятны правила игры. Зачем нужна военная дисциплина на гражданке?

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Валентина Владимировна, может быть нужно не сюсюкаться, а как в армии: Анатолий Анатольевич дал приказ – выполнили. Кирилл Казаков, СТВ:

Я так понимаю у вас с дисциплиной должно быть получше: есть указ, есть устав.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:

Я хочу сразу обратить ваше внимание, что дал приказ, дал указ, дал распоряжение – само по себе ничего не происходит. Валентина Шлапакова, управляющий делами Октябрьского райисполкома Гомельской области:

Вот поэтому я и говорила о решениях, которые принимаются на местах.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я так понимаю, что товарищ полковник хотел сказать, что без политической, то есть командирской воли, которой заставить сделать. И просто решимости: и глазами повращать, и рявкнуть, и потребовать своевременно. Он это имел в виду, что ничего само не сдвинется. Анатолий Булавко:

И начнем с того, что система, которая в вооруженных силах, ее, наверное, надо и нашим гражданским коллегам как-то взять на вооружение. Человек приходит в незнакомый коллектив. Что он видит? Ему сказали: вот твое рабочее место, будешь делать то, заниматься тем, вопросы есть? Вопросов нет. Человек приходит в вооруженные силы, на так называемом курсе молодого бойца первое, что он делает – это изучает устав, где прописаны его права, обязанности, ответственность, что он должен делать, за что он отвечает. Человеку сразу становятся понятны, назовем это таким выражением, правила игры той организации, куда он попал.

Кирилл Казаков:

Я так предполагаю, приходишь ты в гражданский коллектив, тебе назначают нового руководителя. Ты погонов на нем не видишь, не знаешь, кто он. Какая у него послужная история, как он себя проявит в том или ином действии. А здесь ты понимаешь: перед тобой полковник и все.