Новости по тегу #Александр Багель

«Центральное место будет занимать работа над проектами законов о Республиканском бюджете, о бюджете в Фонд социальной защиты», – рассказал сенатор.
Гость программы – член Совета Республики, директор сельхозпредприятия «Рассвет имени Орловского» Александр Багель.
«Крупный рогатый скот должен находиться в сухом помещении, должен быть сыт, накормлен».
«Запланировано строительство нового молочно-товарного комплекса, который даст нам возможность увеличить производство молока минимум на 20 тонн к тому, что мы имеем сейчас», – рассказал директор.
Во что готовы вкладываться производители и в чем видят перспективы?
Также ознакомятся с выставкой достижений народного хозяйства России и Беларуси и проведут пленарное заседание.
Открытое акционерное общество «Рассвет» – одно из крупнейших аграрных предприятий в Республике Беларусь. Хозяйство играет важную роль в агропромышленном комплексе страны. Производит разнообразную продукцию, включая зерновые, овощи, молоко и мясо.
Большинство вопросов, с которыми обращались жители области к сенаторам, касались работы ЖКХ, здравоохранения, а также пенсионного обеспечения и трудоустройства.
В гостях программы «Сенат» член Совета Республики, директор открытого акционерного общества «Рассвет им. Орловского» Александр Багель.
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