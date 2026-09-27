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Новости по тегу #Александр Багель

Какие изменения грядут в законодательстве Беларуси? Интервью с сенатором Александром Багелем
27 сентября 2026 13:50

Какие изменения грядут в законодательстве Беларуси? Интервью с сенатором Александром Багелем

О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодёжи – поговорили с директором ОАО «Рассвет»
08 февраля 2026 14:00

О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодёжи – поговорили с директором ОАО «Рассвет»

Суровая белорусская зима! В каких условиях содержат скот и как морозы могут повлиять на посевы?
08 февраля 2026 13:52

Суровая белорусская зима! В каких условиях содержат скот и как морозы могут повлиять на посевы?

Какое оно, АПК будущего в Беларуси? Рассказываем на примере хозяйства «Рассвет»
08 февраля 2026 13:46

Какое оно, АПК будущего в Беларуси? Рассказываем на примере хозяйства «Рассвет»

Более 100 контрактов на 20 млрд российских рублей! Подводим итоги XII Форума регионов
29 июня 2025 17:06

Более 100 контрактов на 20 млрд российских рублей! Подводим итоги XII Форума регионов

Кочанова и Матвиенко встретятся с молодёжью Беларуси и России в рамках Форума регионов
26 июня 2025 13:42

Кочанова и Матвиенко встретятся с молодёжью Беларуси и России в рамках Форума регионов

Как сегодня изменился труд крестьян и почему наша продукция так ценится за границей? Пообщались с директором хозяйства «Рассвет»
04 мая 2025 15:25

Как сегодня изменился труд крестьян и почему наша продукция так ценится за границей? Пообщались с директором хозяйства «Рассвет»

В Могилёвской области число обращений граждан в Совет Республики сократилось на 20%
01 ноября 2024 16:54

В Могилёвской области число обращений граждан в Совет Республики сократилось на 20%

Год качества, уборочная и вопросы Союзного государства. Пообщались с Александром Багелем
18 августа 2024 14:00

Год качества, уборочная и вопросы Союзного государства. Пообщались с Александром Багелем

Суммы по совместным контрактам побили все рекорды! Подводим итоги Форума регионов
30 июня 2024 13:50

Суммы по совместным контрактам побили все рекорды! Подводим итоги Форума регионов

«Мы уже». Может ли белорусское сельское хозяйство отказаться от импортной техники?
31 июля 2023 18:57

«Мы уже». Может ли белорусское сельское хозяйство отказаться от импортной техники?

«Как посеял, так и убрал». Кто принимает решение на агрохозяйствах?
31 июля 2023 18:57

«Как посеял, так и убрал». Кто принимает решение на агрохозяйствах?