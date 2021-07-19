Олег Гайдукевич о Светлане Тихановской: «Она говорит от лица Литвы, фактически. Потому что Литва её кормит»

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ни Тихановская, ни Латушко не имеют права говорить от лиц, имеющих альтернативную точку зрения. Эти люди сейчас занимаются Конституцией, готовятся к выборам. Они разбредутся по парам.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Она в Америке говорит от лица граждан Беларуси.

Олег Гайдукевич:

Она говорит от лица Литвы фактически. Потому что Литва ее кормит. Кто кормит, от того и говорит. Кто кофточку покупает, за того ты и говоришь. Литва ей покупает кофточку, еду. А Латушко – бутылки.