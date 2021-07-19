Григорий Азарёнок: каждого из вас знают, если за вами не пришли вчера – это потому что необходимо установить доказательную базу

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Гриша, когда на тебя напали, какие чувства были? Ты понимал вообще, что происходит?

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Я знал минимум деталей. Я знал, что два-три человека попробуют со мной что-то сделать. Я не знал, конкретно что. Потом уже, когда Президент озвучил детали, у меня оторопь пошла. Для успеха операции я знал минимум. Но видел, что они идут на меня, нападают, я знал, что они будут это делать. Одного взяли. Второй, я подумал, попытался убежать. У нас с ним произошла небольшая стычка. Но потом, как оказалось, это был оперативник. Я еще раз хочу его поблагодарить. Кирилл Казаков:

Я хотел на этом сделать акцент, потому что в фильме ОНТ было сказано, что ты по сути боролся с оперативником. У меня возникает банальный вопрос. Неужели эти люди даже на уровне любителей детективов никогда не читали эту литературу и не знали о том, что есть понятие оперативного внедрения? Да самый популярный фильм про Шарапова – это же про оперативное внедрение. И почему они думают, что если они начинают какую-то странную преступную операцию, про это никто не узнает и туда не будет внедрен сотрудник, который постарается ее остановить? Ведь это же так?