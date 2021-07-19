Григорий Азарёнок: каждого из вас знают, если за вами не пришли вчера – это потому что необходимо установить доказательную базу
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Гриша, когда на тебя напали, какие чувства были? Ты понимал вообще, что происходит?
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Я знал минимум деталей. Я знал, что два-три человека попробуют со мной что-то сделать. Я не знал, конкретно что. Потом уже, когда Президент озвучил детали, у меня оторопь пошла. Для успеха операции я знал минимум. Но видел, что они идут на меня, нападают, я знал, что они будут это делать. Одного взяли. Второй, я подумал, попытался убежать. У нас с ним произошла небольшая стычка. Но потом, как оказалось, это был оперативник. Я еще раз хочу его поблагодарить.
Кирилл Казаков:
Я хотел на этом сделать акцент, потому что в фильме ОНТ было сказано, что ты по сути боролся с оперативником. У меня возникает банальный вопрос. Неужели эти люди даже на уровне любителей детективов никогда не читали эту литературу и не знали о том, что есть понятие оперативного внедрения? Да самый популярный фильм про Шарапова – это же про оперативное внедрение. И почему они думают, что если они начинают какую-то странную преступную операцию, про это никто не узнает и туда не будет внедрен сотрудник, который постарается ее остановить? Ведь это же так?
Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Да, это так. Чтобы не допустить совершения преступления, всегда надо предпринимать какие-то меры. Естественно, эти меры предпринимаются. Порой все ведется от начала до конца, что и показано в данном случае.
Кирилл Казаков:
То есть это нормальная практика? Это же действует не только на террористические группы? Внедрение, например, в Telegram-каналы, там же все под никами – господи, а кто из них лейтенант?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Лидеры этих наших партий, которые 20 лет финансировали из-за рубежа, гражданского так называемого общества, которые не работают, без трудовой книжки, знаете, почему не удивлены? Они друг на друга 20 лет стучат. Они все пишут, стучат – не удивлены. А простому народу надо объяснять, что есть оперативное внедрение. А они смотрят: о, мы стучим, всю жизнь стучали, сдавали друг друга. Для них это неудивительно.
Юрий Ткачук:
Среди всех этих деструктивных каналов присутствуют определенные люди, так называемые партизаны, которые и с нами взаимодействуют, и мы получаем от них информацию.
Кирилл Казаков:
Получается, это ложь, которая разливается по всему Telegram, что можно остаться незамеченным.
Григорий Азаренок:
Я в каждой заметке в Telegram-канале подчеркиваю: каждого из вас знают. Если за вами не пришли вчера – это не потому, что вас не знают, а потому что пока необходимо, чтобы установить доказательную базу.
Кирилл Казаков:
Хотите проявиться – зарегистрируйтесь в Telegram-канале и пошлите туда свои данные.
Олег Гайдукевич:
А разве это не обещали в прошлом году? Президент же сказал: мы доберемся до каждого факта предательства. Сегодня я смотрел, задержали бывших так называемых офицеров запаса, потому что офицерами я их назвать не могу, которые в прошлом году активно записывали ролики. Правильно задержали. Предателей во всем мире задерживают. США до сих пор разыскивает Ассанжа. Предал национальные интересы Америки – тебя будут искать. А представьте офицера американского, предавшего национальные интересы. Ты будешь сидеть до конца жизни. А у нас можно отслужить, предать, оплевать свой мундир, кто-то удостоверения выкидывал на камеру.
Григорий Азаренок:
Половина постановки были на камеру.
Олег Гайдукевич:
Если было даже несколько человек, всех задержать, потому что это предатели. Предал своих товарищей – отвечай.
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