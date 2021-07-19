На какие деньги существует «Круглый стол демократических сил» Воскресенского? Рассказал он сам

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Юрий, ваш Координационный совет живет за белорусские деньги?
Юрий Воскресенский, политолог:
У нас не Координационный совет, а «Круглый стол демократических сил». 100 % финансирования – это белорусские деньги. Сами мы работали.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прекрасно. Вот такое должно быть.
Юрий Воскресенский:
У меня лично стаж более 20 лет работы. Поэтому очень важно, что мы забрали у этих экстремистов основную часть. Которая поверила. Этих так называемых женщин в белых одеждах. Очень важно, что мы их не кинули, а боролись за них. И надо продолжать за них бороться.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
У вас в кулуарах. Когда вы с демократическими активистами. Когда произошли эти события, как они отреагировали?
Юрий Воскресенский:
В шоке. Все в шоке были и, более того, та формирующаяся сейчас системная оппозиция пробелорусская понимает. Активисты сразу начали говорить – это же по нам прежде всего удар.
Читайте также:
Когда в Беларуси появился радикализм? Рассказала Ольга Чемоданова
Начальник отдела ГУБОПиК: мы уже в 2014 году поняли, что оборот оружия с территории Украины может проникнуть в нашу страну
Сергей Сивец: Латушко, Цепкало, Тихановская – это люди, реактивированные в свое время, это спящая, завербованная оппозиция