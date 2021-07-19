На какие деньги существует «Круглый стол демократических сил» Воскресенского? Рассказал он сам

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юрий, ваш Координационный совет живет за белорусские деньги?

Юрий Воскресенский, политолог:

У нас не Координационный совет, а «Круглый стол демократических сил». 100 % финансирования – это белорусские деньги. Сами мы работали.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прекрасно. Вот такое должно быть.