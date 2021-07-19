Начальник отдела ГУБОПиК: мы уже в 2014 году поняли, что оборот оружия с территории Украины может проникнуть в нашу страну

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
К сожалению, на опыте Украины мы учимся. Мы уже в 2014 году проанализировали угрозу, которая может существовать для Беларуси, поняли, что оборот оружия, который незаконно организовался на территории Украины, может проникнуть на территорию нашей страны. Естественно, приняты определенные меры, усилены оперативные позиции, поэтому такого повального проникновения незаконного оружия на территорию Республики Беларусь не произошло. Но мы учли все события, которые там происходили, кто их возглавлял, под эгидой каких людей все осуществлялось. Одним из таких больших общественных объединений были фанаты. В том числе и у нас, в Республике Беларусь, мы обратили внимание на эту группу лиц, которые очень легко поддаются влиянию и могли бы повести за собой определенные деструктивные силы. Естественно, к 2020 году мы к этому тоже подготовились. Как вы видели, фанатское движение себя не смогло проявить, хотя были такие попытки с их стороны.
Алена Сырова, СТВ:
Несмотря на то, что вскрываются спящие ячейки и каналы поставки оружия, наверняка продолжаются попытки именно от наших южных соседей?
Юрий Ткачук:
Да. Тем более, сейчас Украина считается недружественным государством в наш адрес. Естественно, они будут как бы проявлять себя спустя рукава, обращая внимание на тот незаконный оборот оружия, который происходит на их территории и, возможно, не будут препятствовать проникновению на нашу территорию. Но мы все равно будем реагировать, имеем определенные позиции. Не допустим проникновения как деструктивных сил, так и оружия, которое может прибыть на нашу территорию.
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