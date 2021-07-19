Ольга Чемоданова: представьте себе, чтобы ещё пару лет назад на сотрудника ГАИ наехала машина

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу « По существу » обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Мы сегодня обсуждали изменения, которые были внесены в наше законодательство. Понятно, все было вызвано событиями, временем, потребностями – тем, что мы наблюдали с августа 2020 года. Но опять же, вспомните, как раз в самом начале второго полугодия все моменты, когда страдали наши сотрудники милиции. Представьте себе, чтобы еще пару лет назад на сотрудника ГАИ наехала машина.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы помните кадры, когда били сотрудника милиции ногами? Во всем мире, если ты поднял руку на милиционера, ты будешь застрелен или любым способом обезврежен. И вы должны не бояться этого говорить. Во всем мире милиционер неприкосновенен. Это стражник закона.

Алена Сырова, СТВ:

Это прописные истины, понятно, что поднимать руку, ногу на сотрудника внутренних дел – преступление. Мы сейчас говорим о явном агрессивном терроризме. Но вред государству наносят и другие структуры, которые благополучно работали на нашей территории.

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