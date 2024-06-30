«Один из самых результативных союзных проектов». Чем запомнился XI Форум регионов Беларуси и России?

На неделе в Витебской области прошел Форум регионов Беларуси и России, который, как отметила спикер Совета Республики, стал уже одним из символов Союзного государства. Это уникальный формат общения, укрепления межрегиональных связей, которые составляют каркас Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вообще, тесное сотрудничество между регионами – особенность белорусско-российских отношений. Эта работа идет планомерно долгие годы. Наш Президент всегда готов встретиться с российскими губернаторами. К некоторым даже в гости приезжал. Совсем недавно был на Байкале, 2 года назад посещал Приморский край. А на неделе в Минск прилетел глава Ленинградской области России. Наш Президент сразу отметил особенность таких встреч. Это эффективность, которая измеряется очень просто – в цифрах товарооборота. Когда-то Беларусь и Ленобласть мечтали о миллиарде долларов. А сегодня уже надо говорить о двух.

Конечно, такие тесные личные контакты сказываются на общем деле. Приезжая в Беларусь, встречаясь с Президентом, заключая контракты напрямую с производителями, российским губернаторам потом легче на местах проконтролировать, как идет процесс, зная, о чем были договоренности. Ну и переговоры с главой государства – это лучший гарант того, что все будет выполнено в лучшем виде. Наш Президент слов на ветер не бросает, а за просчеты спрашивает.

Из Минска губернатор Ленобласти России отправился на Форум регионов, где буквально за пару дней подписали более 250 документов и положили в общую копилку более миллиарда рублей.