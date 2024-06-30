«Один из самых результативных союзных проектов». Чем запомнился XI Форум регионов Беларуси и России?
На неделе в Витебской области прошел Форум регионов Беларуси и России, который, как отметила спикер Совета Республики, стал уже одним из символов Союзного государства. Это уникальный формат общения, укрепления межрегиональных связей, которые составляют каркас Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вообще, тесное сотрудничество между регионами – особенность белорусско-российских отношений. Эта работа идет планомерно долгие годы. Наш Президент всегда готов встретиться с российскими губернаторами. К некоторым даже в гости приезжал. Совсем недавно был на Байкале, 2 года назад посещал Приморский край. А на неделе в Минск прилетел глава Ленинградской области России. Наш Президент сразу отметил особенность таких встреч. Это эффективность, которая измеряется очень просто – в цифрах товарооборота. Когда-то Беларусь и Ленобласть мечтали о миллиарде долларов. А сегодня уже надо говорить о двух.
Конечно, такие тесные личные контакты сказываются на общем деле. Приезжая в Беларусь, встречаясь с Президентом, заключая контракты напрямую с производителями, российским губернаторам потом легче на местах проконтролировать, как идет процесс, зная, о чем были договоренности. Ну и переговоры с главой государства – это лучший гарант того, что все будет выполнено в лучшем виде. Наш Президент слов на ветер не бросает, а за просчеты спрашивает.
Из Минска губернатор Ленобласти России отправился на Форум регионов, где буквально за пару дней подписали более 250 документов и положили в общую копилку более миллиарда рублей.
Подписи поставлены, договоренности скреплены рукопожатием. Минский автомобильный и Уфимский трамвайно-троллейбусный завод теперь стратегические партнеры. Вместе будут решать глобальную задачу: обновлять парк общественного транспорта в регионах России.
Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:
Обязательно надо встречаться. И очень правильный формат: один раз в Беларуси, один раз в России. Три региона Беларуси благодаря только Форуму посмотрел, причем глубоко, и целый ряд соглашений по итогу подписали.
В Витебскую область на 11-й региональный саммит делегация Башкортостана прибыла с солидным пакетом документов. И это несмотря на то, что в дорожной карте сотрудничества с Беларусью уже четыре сотни пунктов. С каждым годом Форум регионов Беларуси и России наращивает потенциал. За 11 лет на площадках саммита подписано без малого 600 соглашений. В своем обращении к участникам встречи в Витебской области белорусский Президент назовет Форум одним из самых результативных проектов Союзного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он стал уникальной диалоговой площадкой, приобрел свой особенный неповторимый стиль и продолжает прирастать смелыми, амбициозными инициативами. На его площадках заключено 588 соглашений, подписаны коммерческие контракты на общую сумму свыше 450 миллиардов российских рублей. Достигнуты серьезные успехи в сближении макроэкономической, промышленной, аграрной, научно-технической и образовательной политики.
Нынешний Форум запомнится участникам в том числе и тем, что впервые проходил сразу в трех городах: Витебске, Новополоцке и Полоцке. Организаторы хотели максимально раскрыть палитру возможностей северного региона. В колыбель белорусской государственности – древний Полоцк – в первый же день регионального саммита едут председатель Совета Республики Наталья Кочанова и Совета Федерации Валентина Матвиенко. С особой миссией: передать Полоцкому кадетскому училищу историческое знамя кадетского корпуса (Подробности). Долгое время оно хранилось в соборе в Нью-Йорке. В дни Форума реликвия вернулась на родину. Не без помощи российских коллег.
Тема нынешнего Форума – «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». Это значит: вместе против санкций – в кооперации и тесном сотрудничестве.
Ольга Масловская, корреспондент:
Сегодня выигрывает тот, кто имеет собственные технологии. Многие нашими странами были утрачены – предпочитали идти по пути наименьшего сопротивления и покупать готовый продукт у западных производителей. Санкции заставили нас самих думать, изобретать, внедрять.
Выставка достижений народного хозяйства – изюминка Форума. И чиновники, и бизнесмены, и простые граждане могут своими глазами увидеть, на что способны сильные регионы. Подписанием контрактов и меморандумов закрепляют намерения о сотрудничестве: партнеров в Беларусь приехали искать субъекты хозяйствования из 54 регионов России. За два дня под различными документами поставлено полтысячи подписей!
Торговля, логистика, производство. На Форуме регионов подписали первые соглашения и контракты. Читать здесь.
У каждого участника Форума своя сфера интересов. Девять секций по разным направлениям объединили специалистов. Мозговой штурм, чтобы вместе выработать подходы к решению общих для Союзного государства проблем. Так, представители сельскохозяйственной отрасли инициировали создание союзного Центра трансфера аграрных технологий. Договорились развивать экспортную специализацию. В частности, речь идет о продвижении продукции на рынки Китая, стан Азии и Африки. В помощь аграриям и собственные машины – высокопроизводительные и надежные.
Дмитрий Муляр, заместитель коммерческого директора центра маркетинга и рекламы ОАО «Гомсельмаш»:
Мы в последнее время уже не делим на белорусское и российское. Мы уже считаем нашу локализацию совместно белорусско-российской, потому что металл, безусловно, российский, двигатели практически все российские: либо Ярославский, либо Тутаевский моторный завод.
Итогом очередной встречи регионов стало подписание 251 документа. Сумма коммерческих контрактов составила 30 миллиардов российских рублей. Это инвестиции, которые будут работать на укрепление экономики Союзного государства, его технологического суверенитета. Следующая встреча уже через год. Деловые круги регионов Беларуси и России будет встречать Нижний Новгород.