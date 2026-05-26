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«Каролина» одолела «Монреаль» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

26 мая 2026 12:23
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«Каролина» обыграла «Монреаль» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория вновь была добыта в овертайме. Гости открыли счет в противостоянии на 9-й минуте. Канадцы ответили на 16-й. Но последнее слово в стартовой трети осталось за приезжими хоккеистами. Тэйлор Хол вновь вывел свою дружину вперед. На старте второго периода Лэй Хатсон восстановил равенство, воспользовавшись численным большинством. Затем долгое время цифры на табло не менялись. И лишь в овертайме Андрей Свечников принес Каролине победу – 3:2. В серии стало 2:1 в пользу ураганов. Следующий матч также состоится на льду «Монреаля» в четверг.

# Хоккей

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