Суммы по совместным контрактам побили все рекорды! Подводим итоги Форума регионов

Основные итоги XI Форума регионов Беларуси и России, который состоялся в Витебске, в Полоцке и Новополоцке подводим в программе «Сенат» на СТВ.

27-28 июня 2024 года в Витебске, Полоцке и Новополоцке прошел XI Форум регионов Беларуси и России, темой которого стала роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. Участников ожидала очень насыщенная программа. Так, прошли многочисленные выставочные мероприятия. Свои достижения представили свыше 90 белорусских предприятий, два десятка российских из разных регионов. Презентовали свой потенциал все белорусские области и шесть российских регионов. Также прошли выставки техники предприятий минпрома двух стран. Ключевыми событиями Форума регионов стали встреча председателя Совета Республики и председателя Совета Федерации с руководителями регионов Беларуси и России и пленарное заседание Форума. В ходе встречи Наталья Кочанова отметила, что сотрудничество наших стран развивается абсолютно эффективно по всем направлениям с положительной динамикой в денежном выражении.

Среди обращений к участникам Форума выступили Президенты Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что «мы должны стремиться к тому, чтобы инновации стали главной движущей силой экономик Беларуси и России». Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что «внедрение новых технологий укрепляет суверенитет наших государств». По итогам Форума подписано более 250 документов на сумму в 30 миллиардов российских рублей, что превзошло все предыдущие рекорды. Принято решение, что следующий XII Форум регионов пройдет в 2025 году в российском Нижнем Новгороде.

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Хотелось бы сказать, что это уже зарекомендовавший себя, устоявшийся и очень мощный проект. И в первую очередь этот проект состоялся благодаря огромному вниманию и участию в различных форматах наших руководителей, наших Президентов Республики Беларусь и Российской Федерации Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина. И поэтому это очень серьезная площадка, она имеет особый статус. И все участники, которые здесь находятся, понимают высочайшую степень ответственности за те направления, которые они будут реализовывать. И подводить итоги уже имевшим место быть направлениям и проектам.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Сегодня между регионами Беларуси и России действительно очень много общего. И даже то, что в ближайшее время уже до конца доведут тему роуминга, когда наши граждане будут приезжать из Беларуси в Россию, из России в Беларусь. И в сегодняшнем современном мире телефоном пользуются уже даже дети. Поэтому вот эта тема уже в ближайшем будущем будет осуществлена. 7-8 соглашений было подписано на разных уровнях между министерствами, ведомствами, организациями, бюджетными организациями, нашими национальными достояниями. Поэтому видно, что люди действительно заинтересованы, искренны и очень любят свою работу. Это было видно очень в докладах. Поэтому мы всем пожелали успехов, удачи. Напомню о том, что все, что мы делаем сегодня, завтра уже станет историей. Поэтому мы вместе сегодня делаем эту историю на будущее.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Подписано 33 документа на уровне областей Республики Беларусь и Российской Федерации, на уровне регионов России и районов Беларуси, на уровне законодательных собраний Российской Федерации, советов депутатов Республики Беларусь. Такое множество документов говорит об интересе к Республике Беларусь, взаимной интеграции экономик нашей страны для того, чтобы обеспечить поступательное развитие нашего общего Союзного государства. Были очень интересные выступления, конструктивные доклады выступающих на секции, где мы услышали положительные тенденции развития регионов Республики Беларусь и Российской Федерации. Были внесены некие конструктивные замечания, дополнения, которые будут взяты на вооружение, они вошли в основу нашей совместной резолюции, которую мы подписали с моим коллегой. Это будет настольной картой, документом для дальнейшего развития и укрепления связей между регионами Российской Федерации и Республики Беларусь. Уверен, что подобные форумы, которые проводятся под эгидой Совета Республики, Республики Беларусь и Союзного государства, Российской Федерации, они придадут дальнейший динамизм нашим отношениям.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Мы обсудили те основные направления, которые закреплены и должны быть реализованы в рамках подписанного в прошлом году соглашения об основах согласованной промышленной политики. На примере микроэлектроники, на примере станкостроения, реализации проектов и согласованных действий в нефтехимическом комплексе. В целом, те задачи, которые здесь поднимались и стоят, они касаются и иных отраслей, которые определены в нашей программе согласованных действий, в дальнейшей программе научно-технического сотрудничества. Можно даже сказать, что в определенной степени мы взяли самое лучшее, что работает уже непосредственно у наших коллег в Российской Федерации, в частности, касается этих специальных институционных договоров. Подход должен быть комплексным. То есть для инвестора важно не просто реализовать проект, для инвестора важно в принципе реализовать его на базе соответствующей инфраструктуры и иметь возможность в дальнейшем гарантированно реализовывать свою продукцию. Игорь Луцкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Тема в принципе всего Форума – инновации. А высшая школа и наука – это то, что мы будем видеть завтра. То, что мы делаем сегодня, те заделы, которые мы делаем на наше будущее. Конечно же, очень важна тема технологического суверенитета, и вот была прекрасная выставка, представленная технологией, которая используется сегодня в наших высших учебных заведениях, как ведется подготовка в вузах. Мне кажется, что у нас хорошие перспективы, тем более, что вместе с Российской Федерацией мы можем разрабатывать совместные проекты.

Александр Багель, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Работа Форума показала взаимный интерес экономик наших стран и не только экономик. Я проводил, как раз модератором был в седьмой секции сельскохозяйственного направления. И вот на этой секции было столько предложений аккумулировано, что нам пришлось их в письменном виде передать в Совет Республики для проработки. Поэтому площадка оказалась удачной.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Главы государств – и Александр Григорьевич Лукашенко, и Владимир Владимирович Путин – приняли целый ряд решений, 28 программ. Но эти программы крупномасштабные, под ними тысячи малых, средних программ. Сегодня они в своих выступлениях еще нацелили на более серьезный путь. Но и не только экономика, а именно и гуманитарная составляющая. Именно вопросы, которые поднимаются в нашей исторической памяти, исторической ценности.