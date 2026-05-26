Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2026 года

Авторитетное финансовое издание представило список самых высокооплачиваемых спортсменов 2026 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На вершине рейтинга значится Криштиану Роналду. Легендарный португалец заработал 300 миллионов долларов. Причем 65 из них – вне поля. На второй позиции разместился Мауль Альварес. Доход мексиканского боксера 160 миллионов. То есть практически в 2 раза ниже, чем у 41-летнего футболиста. Тройку богатейших замкнул Лионель Месси. В первой десятке по 3 представителя игры №1 и баскетболиста, а также гольфист и автогонщик. Ни одна женщина не попала в топ-50.