Новый сезон вдохновлен Годом белорусской женщины! Проект «Спорт для всех» стартует в Минске 5 июня

Президентский спортивный клуб появился в 2005 году. Спортсмены вышли с инициативой к главе государства – создать общественную организацию, которая объединит любителей и профессионалов. Сегодня это крупнейшее спортивное движение страны.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба: Основные цели этой организации как раз таки на первую пятилетку были связаны с тем, чтобы оказывать содействие в развитии и поддержке тех спортивных проектов, которые уже реализовывались в рамках государственной программы по развитию спорта в Республике Беларусь, поддержка такого турнира по хоккею среди детей и юношей на призы Президента «Золотая шайба». С первых же лет Президентский спортивный клуб поддержал один из самых массовых футбольных проектов «Кожаный мяч», который в последующем начал называться на призы Президентского спортивного клуба.

По инициативе клуба появились детские соревнования по биатлону «Снежный снайпер», а также проект стипендий Президентского спортивного клуба для поддержки спорта высоких достижений.

Павел Егоров:

Стипендии получают спортсмены в возрасте до 25 лет, которые показали высокий спортивный результат именно с 1 по 8 место на крупных международных соревнованиях. А также, внимание, тренер, который подготовил этих спортсменов в возрасте до 34 лет включительно. С недавнего времени мы начали поддерживать тренеров, которые только начинают свою деятельность.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Согласитесь, намного приятнее заниматься спортом, когда вокруг солнца свежий воздух и команда единомышленников. Именно такие условия создает проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Новый сезон стартует уже 5 июня.