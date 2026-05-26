Новый сезон вдохновлен Годом белорусской женщины! Проект «Спорт для всех» стартует в Минске 5 июня

Президентский спортивный клуб появился в 2005 году. Спортсмены вышли с инициативой к главе государства – создать общественную организацию, которая объединит любителей и профессионалов. Сегодня это крупнейшее спортивное движение страны.
Президентский спортивный клуб появился в 2005 году. Спортсмены вышли с инициативой к главе государства – создать общественную организацию, которая объединит любителей и профессионалов. Сегодня это крупнейшее спортивное движение страны.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Основные цели этой организации как раз таки на первую пятилетку были связаны с тем, чтобы оказывать содействие в развитии и поддержке тех спортивных проектов, которые уже реализовывались в рамках государственной программы по развитию спорта в Республике Беларусь, поддержка такого турнира по хоккею среди детей и юношей на призы Президента «Золотая шайба». С первых же лет Президентский спортивный клуб поддержал один из самых массовых футбольных проектов «Кожаный мяч», который в последующем начал называться на призы Президентского спортивного клуба.
По инициативе клуба появились детские соревнования по биатлону «Снежный снайпер», а также проект стипендий Президентского спортивного клуба для поддержки спорта высоких достижений.
Павел Егоров:
Стипендии получают спортсмены в возрасте до 25 лет, которые показали высокий спортивный результат именно с 1 по 8 место на крупных международных соревнованиях. А также, внимание, тренер, который подготовил этих спортсменов в возрасте до 34 лет включительно. С недавнего времени мы начали поддерживать тренеров, которые только начинают свою деятельность.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Согласитесь, намного приятнее заниматься спортом, когда вокруг солнца свежий воздух и команда единомышленников. Именно такие условия создает проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Новый сезон стартует уже 5 июня.
В этом сезоне вместо пяти будет шесть локаций. Одна из них – сквер у гостиницы «Беларусь». А сами тренировки продлятся еще на один месяц, до конца сентября. Новый сезон вдохновлен Годом белорусской женщины. 80% участниц – именно милые дамы. Организаторы подготовили уникальную программу – женская йога, сочетание физических упражнений с ментальными практиками. Для мужчин – воркаут, силовые тренинги. Всего более 40 видов активности – от классических шахмат до аэройоги.
Подробности в видео.