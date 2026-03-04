Прямой эфир

Новости по тегу #Ольга Масловская

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»
04 марта 2026 17:50

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»

Играть на чужом поле больше не придётся! Как изменился городской стадион в Белыничах после реконструкции?
08 сентября 2025 19:00

Играть на чужом поле больше не придётся! Как изменился городской стадион в Белыничах после реконструкции?

Встречи «на ногах», переговоры и соглашения – узнали, какие перспективы открывает ПМЭФ для Беларуси
20 июня 2025 17:57

Встречи «на ногах», переговоры и соглашения – узнали, какие перспективы открывает ПМЭФ для Беларуси

Контракты на десятки миллионов долларов! О чём успели договориться на экономическом форуме в Питере?
19 июня 2025 17:01

Контракты на десятки миллионов долларов! О чём успели договориться на экономическом форуме в Питере?

В Египте ждут белорусские технологии! Рассказываем, как будет развиваться сотрудничество Минска и Каира
01 июня 2025 18:09

В Египте ждут белорусские технологии! Рассказываем, как будет развиваться сотрудничество Минска и Каира

Белорусские чипсы в Египте! В каких сферах сотрудничаем с Арабской Республикой?
27 мая 2025 19:15

Белорусские чипсы в Египте! В каких сферах сотрудничаем с Арабской Республикой?

Белорусов здесь ждали – в чём перспектива сотрудничества с Египтом?
26 мая 2025 17:46

Белорусов здесь ждали – в чём перспектива сотрудничества с Египтом?

Фальсификация истории СССР – кому мешает жить подвиг советских солдат? Союзный форум проходит в Волгограде
28 апреля 2025 16:57

Фальсификация истории СССР – кому мешает жить подвиг советских солдат? Союзный форум проходит в Волгограде

8 тысяч км не преграда! Какие планы у Вьетнама и Беларуси? Результаты выставки Vietnam Expo
06 апреля 2025 17:04

8 тысяч км не преграда! Какие планы у Вьетнама и Беларуси? Результаты выставки Vietnam Expo

Шоу такого масштаба в Беларуси ещё не было! Уникальный проект пройдёт на сцене «Минск-Арены»
06 декабря 2024 18:09

Шоу такого масштаба в Беларуси ещё не было! Уникальный проект пройдёт на сцене «Минск-Арены»

Китайцы очень любят наши товары! Чем удивляла Беларусь на выставке в Поднебесной?
10 ноября 2024 17:44

Китайцы очень любят наши товары! Чем удивляла Беларусь на выставке в Поднебесной?

На выставке импорта в Шанхае показали макет нового минского бассейна – что ещё было в павильонах?
07 ноября 2024 18:47

На выставке импорта в Шанхае показали макет нового минского бассейна – что ещё было в павильонах?