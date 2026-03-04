Новости по тегу #Ольга Масловская

Фактически с нуля построен новый завод, где люди и роботы создают инновационный продукт.
Идеальный газон, современное оборудование и лучшие в мире болельщики. Теперь домашние матчи – только в родном городе.
Кроме очевидно прагматики (а все делегации вернутся с бизнес-портфелями), Петербургский форум – это еще о совместной экономической стратегии в новом мироустройстве, когда на авансцену экономики выходят государства Глобального Юга.
Дискуссионная площадка в Северной российской столице объединила тысячи политиков, топ-менеджеров, бизнесменов и экспертов из 140 стран мира.
На неделе состоялся визит делегации Палаты представителей Национального собрания Беларуси в Каир. Это было личное приглашение спикера нижней палаты парламента Арабской Республики.
О перспективах отношений Минска и Каира идет речь в ходе визита в Арабскую Республику белорусской делегации. Сегодня очередной день работы.
Египет – именно отсюда 26 мая приходят важные для Минска новости. В Арабской Республике работает белорусская делегация – парламентарии, представители предприятий, бизнесмены.
Как передать бесценное наследие – нашу память – будущим поколениям? Как не позволить подменить факты циничной ложью? Ответы на эти вопросы сообща 28 апреля ищут участники союзного форума.
Вьетнам за последние годы нарастил как экономические, так и политические мускулы, приобрел международный вес, и сейчас Ханой – один из основных партнеров Минска в Азии, с которым нам бы хотелось установить более прочный контакт.
Мероприятие не коммерческое и рассчитано на молодежь.
Седьмая выставка импорта в Шанхае и самая представительная. Наша страна – неизменный участник всех масштабных бизнес-форумов. У Беларуси на шанхайском ЭКСПО свой национальный павильон.
Наша съемочная группа пропустила открытие самого большого водного стадиона страны, но удивиться его масштабу можно и находясь в Шанхае. Макет спортивного сооружения украшает выставочный павильон Китая и иллюстрирует добрые отношения между народами наших стран.
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