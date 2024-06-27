Валентина Матвиенко прилетела в Беларусь для участия в Форуме регионов

Мероприятие, которое вносит неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений, позволяет расширять деловые и дружественные связи, прирастать новыми проектами, а экономике цифрами. Форум регионов Беларуси и России вновь собрал на нашей земле руководителей регионов Союзного государства и ведущих специалистов самых разных отраслей. Этот масштабный диалог из года в год дает толчок к дальнейшей интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива проведения такого форума принадлежит парламентариям двух стран, и каждый год председатели Совета Республики и Совета Федерации встречаются на площадке мероприятия. Самолет с делегацией российских парламентариев во главе с Валентиной Матвиенко приземлился на аэродроме в Витебске еще утром. Гостью традиционно встречали хлебом-солью в знак особого почтения. Вместе спикеры отправились в Полоцкое кадетское училище, посетили музей и стали участниками торжественной церемонии передачи исторического знамени полоцкого кадетского корпуса.

Во время Первой мировой войны полоцкое знамя эвакуировали в Симбирск. Затем оно было вывезено в Югославию, после – в Германию и США. Долгое время находилось на хранении в соборе Нью-Йорка. Сегодня реликвия вернулась на Родину не без помощи российских коллег. В следующем году ей исполнится 180 лет.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я хотела бы акцентировать внимание на том, что наша совместная деятельность, Беларуси и России, во всех отношениях по всем направлениям сегодня на достаточно высоком уровне. А это еще одно подтверждение тому, когда мы вместе можем решать такие важные вопросы в плане патриотического воспитания молодежи. Ведь российские реставраторы уникальные отреставрировали и вернули это знамя.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что жители Беларуси и России как никто знают, как важно сохранять историю и никому не позволят ее переписать и растоптать.