ГАИ усиливает контроль за водителями электросамокатов в Минске

Столичная Госавтоинспекция обратит пристальное внимание на соблюдение ПДД водителями СПМ, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С начала 2025 года в Минске зафиксировано 12 ДТП с участием водителей СПМ – шесть человек получили травмы. В пяти прецедентах в ДТП виновны сами водители СПМ, из них в двух виновниками стали несовершеннолетние, передвигавшиеся на арендных СПМ. За тот же период выявлено более 400 фактов нарушения водителями СПМ требований ПДД, что повлекло для нарушителей административную ответственность.

Сотрудниками столичной Госавтоинспекции непрерывно осуществляется контроль за дорожной обстановкой. С целью повысить эффективность проводимых мероприятий применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Инспекторы регулярно проводят профилактические мероприятия с водителями СПМ, направленные на разъяснение основных требований ПДД, касающихся их участия в дорожном движении, и напоминают об ответственности в случае их нарушения.

Сотрудники ГАИ принимают меры для выявления всех нарушений, совершаемых данной категорией участников дорожного движения. Каждый факт требует проводения разбирательства, а допустившее его лицо привлекается к установленной ответственности – штраф в размере до 20 базовых величин.

