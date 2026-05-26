ЦЭ и ЦТ по предметам на выбор сдавали в 144 пунктах по всей Беларуси

Первое серьезное испытание для абитуриентов. Централизованный экзамен и централизованное тестирование по предметам на выбор сдавали 26 мая в 144 пунктах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом из них работали представители Комитета государственного контроля. Они следили за строгим соблюдением правил, чтобы гарантировать всем участникам равные условия. В 2026 году для прохождения ЦЭ зарегистрировались более 59 тысяч человек. На ЦТ поток оказался еще больше – свыше 66 тысяч выпускников, что на 8% превышает показатели 2025 года. Самым популярным предметом стал русский язык – его выбрали более 48,5 тысяч человек. В топе предпочтений также оказались математика, белорусский язык, обществоведение и биология.

Тимур Козлов, учащийся Минского государственного областного лицея:

Я сдаю математику, настрой у меня отличный. Никогда такого не было, чтобы я был так счастлив, сдавая экзамены какие-то. Готовился я примерно полгода. Планирую поступать в такие университеты, как БГУ, либо БГУИР, или в БНТУ.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вступительная кампания и кампания по сдаче централизованных экзаменов в нашей стране организованы так, что ребятам нужна только удача, нужны знания, потому что все остальное глава государства взял на себя. Созданы очень хорошие условия для сдачи экзаменов. Они и комфортные, и правильные с точки зрения обеспечения правильности и справедливости сдачи экзаменов. Созданы все условия в аудиториях, создана государственная комиссия по контролю.