Летний фестиваль 4K FEST прошёл в ботаническом саду
Дню молодежи в Минске посвятили первый летний фестиваль культуры и творчества. В Центральном ботаническом саду гостям предлагались мастер-классы по стрельбе из лука, гончарному делу, рисованию, карате, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Психологи и диетологи вели лекции под открытым небом о здоровом образе жизни. Не обошлось без фудкорта. В такую жару особым спросом пользовались прохладительные напитки. Главная сцена порадовала филигранно исполненными вокальными и хореографическими номерами. Выступали как творческие коллективы, так и сольные исполнители.
Тимофей Яценко:
Я пришел учиться гончарному мастерству. Очень понравилось, я уже второй раз на лепке. Очень интересно. В тот раз я делал кружечку, а в этот – кувшинчик.
Ксения Беляй:
Я пришла в ботанический сад, рисую акварелью. Маяк, мне кажется, у меня получается.
Анна Швабович, организатор молодежного фестиваля творчества и культуры 4K FEST:
Самая главная концепция – город в городе. Мы с ребятами, командой организаторов хотели всех самых лучших специалистов, самые лучшие школы, студии переместить к нам на фестиваль и построить мини-Минск. Здесь есть квартал вкусов, есть квартал здоровья и спорта, есть квартал искусства и мастеров.
Фестиваль получил самые положительные отзывы от посетителей. Так что следует ожидать продолжения. Лето к этому располагает.