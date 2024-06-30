Прямой эфир

Летний фестиваль 4K FEST прошёл в ботаническом саду

30 июня 2024 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дню молодежи в Минске посвятили первый летний фестиваль культуры и творчества. В Центральном ботаническом саду гостям предлагались мастер-классы по стрельбе из лука, гончарному делу, рисованию, карате, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летний фестиваль 4K FEST прошёл в ботаническом саду-1

Психологи и диетологи вели лекции под открытым небом о здоровом образе жизни. Не обошлось без фудкорта. В такую жару особым спросом пользовались прохладительные напитки. Главная сцена порадовала филигранно исполненными вокальными и хореографическими номерами. Выступали как творческие коллективы, так и сольные исполнители.

Летний фестиваль 4K FEST прошёл в ботаническом саду-4

Тимофей Яценко:
Я пришел учиться гончарному мастерству. Очень понравилось, я уже второй раз на лепке. Очень интересно. В тот раз я делал кружечку, а в этот – кувшинчик.

Летний фестиваль 4K FEST прошёл в ботаническом саду-7

Ксения Беляй:
Я пришла в ботанический сад, рисую акварелью. Маяк, мне кажется, у меня получается.

Летний фестиваль 4K FEST прошёл в ботаническом саду-10

Анна Швабович, организатор молодежного фестиваля творчества и культуры 4K FEST:
Самая главная концепция – город в городе. Мы с ребятами, командой организаторов хотели всех самых лучших специалистов, самые лучшие школы, студии переместить к нам на фестиваль и построить мини-Минск. Здесь есть квартал вкусов, есть квартал здоровья и спорта, есть квартал искусства и мастеров.

Летний фестиваль 4K FEST прошёл в ботаническом саду-13

Фестиваль получил самые положительные отзывы от посетителей. Так что следует ожидать продолжения. Лето к этому располагает.

# Фестиваль # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Внучка генерала Панфилова рассказала об участии казахов в освобождении Беларуси
30 июня 2024 13:31

Внучка генерала Панфилова рассказала об участии казахов в освобождении Беларуси

На площади Победы в Минске перевернули символический «Календарь памяти»
30 июня 2024 11:08

На площади Победы в Минске перевернули символический «Календарь памяти»

Белстат подготовил обзор ко Дню молодёжи и студенчества
30 июня 2024 10:57

Белстат подготовил обзор ко Дню молодёжи и студенчества