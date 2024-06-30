Каждый дом брали боем. 80 лет назад Красная армия освободила Слуцк

Как шло продвижение красноармейцев по территории Беларуси ровно 80 лет назад, узнаем в нашей традиционной рубрике.

Танки Т-34 и сегодня можно встретить на постаментах во многих городах Беларуси. Они первыми входили в освобождаемые населенные пункты. Во многом благодаря им достигнут успех освободительной операции «Багратион».

30 июня 1944 года. В этот день ровно 80 лет назад в ходе операции «Багратион» войска Красной армии освободили от фашистских захватчиков город Слуцк. Главные силы I Прибалтийского, III и II белорусских фронтов после мощной артиллерийско-авиационой подготовки перешли в наступление.

Конно-механизированная группа под командованием генерал-лейтенанта Плиева 28 июня освободила город Старые Дороги и передовыми отрядами вышла на подступы к Слуцку. В центре города круговую оборону заняли два немецких полка с танками. Всю ночь на 30 июня гитлеровцы вели интенсивный артиллерийский и минометно-пулеметный огонь. Наши войска близко подошли к городу, на рассвете по вражеским позициям был нанесен короткий и мощный артиллерийский удар. После этого началась атака вражеского гарнизона.

Виктория Чурило, ведущий научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны: Конно-механизированная группа Плиева подошла к городу Слуцку и ранним утром 30 июня 1944 года с флангов зашла в город. В центре города находилась мощная группа врага, оснащенная танками. Окружив эту группу, конно-механизированная группа Плиева ее ликвидировала и ликвидировала вражеский гарнизон.

Из воспоминаний Героя Советского Союза Григория Баламуткина: С высоты 900 метров сбросили бомбы, реактивные снаряды, затем открыли пушечно-пулеметный огонь. Внизу были видны развалины Слуцка.

Начались упорные уличные атаки, нашим бойцам буквально каждую улицу, каждый дом приходилось брать боем. Отступая, немецкие факельщики поджигали дома, взорвали несколько предприятий, школу, педучилище, почту, театр и другие объекты. И лишь только стремительное наступление наших войск не позволило полностью уничтожить город. Днем 30 июня командование конно-механизированной группы доложило в штаб фронта, что в 11 часов 30 минут Слуцк освобожден от немецких захватчиков.

В этот же день были освобождены города Любань и Петриков. Операция «Багратион» пополняет свою летопись новыми победами.