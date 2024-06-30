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Каждый дом брали боем. 80 лет назад Красная армия освободила Слуцк

30 июня 2024 14:30
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Танки Т-34 и сегодня можно встретить на постаментах во многих городах Беларуси. Они первыми входили в освобождаемые населенные пункты. Во многом благодаря им достигнут успех освободительной операции «Багратион». 

Как шло продвижение красноармейцев по территории Беларуси ровно 80 лет назад, узнаем в нашей традиционной рубрике.

Каждый дом брали боем. 80 лет назад Красная армия освободила Слуцк-1

30 июня 1944 года. В этот день ровно 80 лет назад в ходе операции «Багратион» войска Красной армии освободили от фашистских захватчиков город Слуцк. Главные силы I Прибалтийского, III и II белорусских фронтов после мощной артиллерийско-авиационой подготовки перешли в наступление.

Каждый дом брали боем. 80 лет назад Красная армия освободила Слуцк-4

Конно-механизированная группа под командованием генерал-лейтенанта Плиева 28 июня освободила город Старые Дороги и передовыми отрядами вышла на подступы к Слуцку. В центре города круговую оборону заняли два немецких полка с танками. Всю ночь на 30 июня гитлеровцы вели интенсивный артиллерийский и минометно-пулеметный огонь. Наши войска близко подошли к городу, на рассвете по вражеским позициям был нанесен короткий и мощный артиллерийский удар. После этого началась атака вражеского гарнизона.

Каждый дом брали боем. 80 лет назад Красная армия освободила Слуцк-7

Виктория Чурило, ведущий научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны:
Конно-механизированная группа Плиева подошла к городу Слуцку и ранним утром 30 июня 1944 года с флангов зашла в город. В центре города находилась мощная группа врага, оснащенная танками. Окружив эту группу, конно-механизированная группа Плиева ее ликвидировала и ликвидировала вражеский гарнизон.

Каждый дом брали боем. 80 лет назад Красная армия освободила Слуцк-10

Из воспоминаний Героя Советского Союза Григория Баламуткина:
С высоты 900 метров сбросили бомбы, реактивные снаряды, затем открыли пушечно-пулеметный огонь. Внизу были видны развалины Слуцка.

Каждый дом брали боем. 80 лет назад Красная армия освободила Слуцк-13

Начались упорные уличные атаки, нашим бойцам буквально каждую улицу, каждый дом приходилось брать боем. Отступая, немецкие факельщики поджигали дома, взорвали несколько предприятий, школу, педучилище, почту, театр и другие объекты. И лишь только стремительное наступление наших войск не позволило полностью уничтожить город. Днем 30 июня командование конно-механизированной группы доложило в штаб фронта, что в 11 часов 30 минут Слуцк освобожден от немецких захватчиков.

В этот же день были освобождены города Любань и Петриков. Операция «Багратион» пополняет свою летопись новыми победами.

# Великая Отечественная война # общество

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